Tras vencer en las semifinales del Torneo Oficial de Damas a Paracao Azul y Talleres Rojo, respectivamente, el CAE y el PRC se verán las caras por el título.

La Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) ya tiene a sus finalistas en la categoría Primera. Estudiantes Negro y Rowing Azul protagonizarán el partido decisivo por el campeonato, luego de superar sus respectivos compromisos de semifinales y asegurarse un lugar en la definición.

En una de las llaves, Estudiantes Negro se impuso por 2 a 0 frente a Paracao Azul y consiguió el pasaje a la final. El conjunto del Parque Urquiza ratificó sus aspiraciones de quedarse con el título y buscará coronar con el bicampeonato su campaña en el encuentro decisivo.

Por su parte, Rowing Azul consiguió una importante victoria por 2 a 1 ante Talleres Rojo y también se metió en la instancia decisiva. De esta manera, el Remero será el rival del Albinegro en una final que tendrá como protagonistas a dos de los principales representantes del hockey paranaense.

La definición del Torneo Oficial de Damas

La definición de Primera tendrá frente a frente a Estudiantes Negro y Rowing Azul, que se medirán el próximo 21 de noviembre en busca de la consagración en el certamen provincial.

Además, en la jornada definitoria se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, que tendrá como protagonistas a Talleres y Paracao.

La clasificación de Estudiantes y Rowing a la final también les permitió asegurar su presencia en la Superliga 2027, al igual que los dos clubes protagonistas de la temporada.