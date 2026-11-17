Vecinos del barrio Fátima de La Paz volvieron a reclamar el traslado del basural a cielo abierto por la contaminación ambiental.

Vecinos del barrio Fátima de La Paz volvieron a reclamar el traslado del basural a cielo abierto por la contaminación ambiental.

Vecinos del barrio Fátima de La Paz volvieron a reclamar el saneamiento del volcadero local, que está a 400 metros de sus casas y de la escuela N° 8. En un comunicado, también cuestionaron el último fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos -de agosto de este año- que revocó la sentencia de primera instancia que ordenaba el saneamiento del volcadero, su traslado y que el municipio realizara una campaña de educación ambiental con participación ciudadana.

En ese momento, los jueces admitieron el daño ambiental, pero alegaron que el municipio -gobernador por Walter Martin, de Juntos- ya había puesto en marcha actuaciones para afrontar la problemática. Ahora, los vecinos señalaron que aquella resolución se basó en una ordenanza de emergencia sancionada tres días después de la demanda vecinal que, aseguran, "es un papel pintado".

"Desde hace más de diez años, los vecinos de la ciudad de La Paz conviven con un basural a cielo abierto que funciona de manera ilegal en un predio donde, originalmente, la comunidad había construido con gran esfuerzo seis piletas de decantación cloacal. Hoy, la situación ambiental y sanitaria llegó a un punto límite: tres de esas piletas están completamente tapadas por los residuos y el sistema colapsó", indicaron a UNO.

Y agregaron: "Al quedar inutilizadas las piletas por el arrojo indiscriminado de basura —donde se estima que se desechan más de dos kilos de residuos por habitante por día sin ningún tipo de control—, los líquidos cloacales se vierten de manera directa y sin tratamiento alguno hacia los arroyos Cabayú Cuatiá y Los Paraísos".

Para los habitantes de la zona, especialmente los del barrio Fátima, el olor nauseabundo dentro de sus viviendas y la invasión permanente de moscas, mosquitos y roedores se han vuelto parte de la rutina diaria.

El derrotero judicial

Cansados de la inacción, un grupo de vecinos patrocinados por la abogada Aldana Sasia presentó una acción de amparo ambiental el 6 de marzo de 2026. Apenas tres días después, el 9 de marzo, el Municipio sancionó una ordenanza de emergencia para intentar frenar el reclamo judicial.

En primera instancia, la Justicia falló a favor de los vecinos. Sin embargo, tras la apelación del Ejecutivo municipal, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos revocó la sentencia y dejó sin efecto el amparo, aceptando como válida aquella ordenanza de emergencia.

"Lo más grave del fallo radica en una contradicción evidente dentro del propio texto judicial: los jueces reconocieron de manera explícita que el daño ambiental y la contaminación están científicamente probados", aseguraron los vecinos.

Enseguida, señalaron que el informe de la perito oficial, la ingeniera Patterer, constató: niveles alarmantes de arsénico, cromo y fósforo tanto en el suelo como en las aguas del arroyo Los Paraísos; presencia de residuos patológicos, medicamentos, aceites industriales y líquidos lixiviados; y emanación de gases tóxicos como el metano y una posible contaminación de las napas subterráneas.

En esa línea, sostuvieron: "A pesar de tener estas pruebas contundentes sobre la mesa, el máximo tribunal resolvió dejar la salud de los vecinos y de los alumnos de la Escuela N° 8 —ubicada a escasos 400 metros del foco infeccioso— sujeta a una simple promesa administrativa que ni siquiera fija una fecha cierta para el cierre definitivo del volcadero. A ocho meses de aquella ordenanza de emergencia que sirvió de argumento para frenar el amparo, los vecinos denuncian que la normativa es un papel pintado, que no se cumple en lo más mínimo y que el basural sigue creciendo día a día ante la mirada pasiva de las autoridades".

"Sabemos que un basural es totalmente incompatible con una planta de tratamiento cloacal. El daño está probado por la propia perito de la Justicia, pero la impunidad continúa mientras nuestros hijos van a la escuela al lado de residuos patológicos y metales pesados", finalizaron desde la asamblea vecinal.