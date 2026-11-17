Tras haber obtenido una plaza a la Liga Federal ocho equipos buscarán la corona. Este miércoles inician los duelos de cuartos de final y del repechaje.

Se disputarán este miércoles los encuentros que abrirán las series de cuartos de final de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores . Todas las historias se disputarán a partir de las 21. Dicha instancia se desarrollará al mejor de tres juegos.

Los equipos que ingresaron a esta instancia se acreditaron el derecho de competir en la temporada 2027 de la Liga Federal. Conquistado este objetivo los elencos iniciarán una nueva meta: el camino a la coronación.

El programa de cuartos de final de la Liga Provincial

Uno de los partidos de cuartos se disputará en el estadio Moisés Flesler, escenario donde Sionista recibirá a Luis Luciano de Urdinarrain. El Centro Juventud se mantiene invicto como local. El Celeste viene de dar el golpe en octavos tras eliminar a Sportivo San Salvador, equipo de mejor rendimiento en la etapa regular.

Por otro lado, Regatas Uruguay recibirá a Peñarol de Rosario del Tala. En el Gregorio Panizza se medirán Atlético Tala-Ferro de San Salvador. En Santa Elena jugarán Urquiza-Racing de Gualeguaychú.

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El repechaje ofrece dos plazas a la Liga Federal

A su vez se disputarán los primeros juegos del repechaje que otorgará dos plazas a la Liga Federal. El programa será: Sportivo San Salvador-Capuchinos de Concordia, La Armonía de Colón-Parque Sur, Recreativo Independiente de La Paz y Ciclista-Social Federación.