Villa del Rosario: retuvo por la fuerza a su ex y terminó detenido por intento de femicidio

Un hombre fue detenido por tentativa de femicidio en Villa del Rosario, tras ingresar a la vivienda de su expareja, retenerla por la fuerza y amenazarla.

Un hombre fue detenido por tentativa de femicidio en Villa del Rosario, tras ingresar a la vivienda de su expareja, retenerla por la fuerza y amenazarla.

Un hombre fue detenido por tentativa de femicidio en Villa del Rosario, tras ingresar a la vivienda de su expareja, retenerla por la fuerza y amenazarla.

Un grave caso de violencia de género en Villa del Rosario, departamento Federación, derivó en la detención de un hombre que fue imputado por tentativa de femicidio. El sospechoso ingresó el domingo ilegalmente a la vivienda de su expareja, se ocultó en el lugar e inmovilizó a la mujer por la fuerza.

Según informó la Policía, la víctima, de 36 años, logró recuperar la libertad tras un ardid de evasión, facilitándole su motocicleta para que el agresor se retirara, y se refugió en la casa de su madre para radicar la denuncia policial. La causa fue caratulada primariamente bajo la figura de tentativa de homicidio (femicidio), a partir de la denuncia formal y la declaración prestada por la víctima.

Conforme a las actuaciones policiales y judiciales iniciadas inmediatamente después del reporte, los hechos evidencian una conducta premeditada por parte del imputado.

El expediente registra el ingreso sin autorización al domicilio de la mujer, el ocultamiento sigiloso durante horas previas y el empleo de violencia física directa para inmovilizar a la víctima en el interior del inmueble.

La rápida articulación de la víctima al acudir a un entorno familiar seguro permitió dar aviso inmediato a las autoridades, lo que culminó con el despliegue del operativo de aprehensión y la puesta del detenido a disposición de la Justicia.

Qué ocurrió

La reconstrucción de los hechos, volcada en la denuncia de la víctima, establece que el imputado habría ingresado al inmueble de su expareja con varias horas de antelación respecto del arribo de la damnificada.

Una vez que la víctima estuvo dentro de la propiedad, el agresor la abordó de manera sorpresiva y la inmovilizó utilizando la fuerza física. Durante el episodio de sometimiento, la mujer pudo constatar que el hombre llevaba consigo elementos de considerable peligrosidad: en uno de sus bolsillos llevaba elementos habitualmente empleados para la sujeción e inmovilización de personas; como así también un cuchillo a la altura de la cintura.

A pesar de contar con estos elementos de coerción en su poder, constó en la denuncia que el agresor no llegó a utilizarlos activamente durante la agresión física. Según consta en el expediente, la víctima declaró que estuvo inmovilizada por la fuerza física de su exnovio y manifestó que, mediante mentiras y argumentos persuasivos, logró convencerlo de que la soltara.

Para consolidar su liberación y salir del domicilio sin desatar una reacción violenta de mayor Escape y denuncia. La mujer contó que usó un ardid para que su ex la dejara en libertad.

La mujer ejecutó un plan de engaño. Salieron juntos de la casa y se dirigieron al local comercial donde ella se desempeña laboralmente. Allí buscaron la motocicleta de la víctima y la mujer se la prestó a su expareja con la única finalidad de que él se fuera del lugar, utilizando la cesióndel rodado como una estrategia planificada para lograr su evasión y resguardar su integridad física.

Apenas el agresor se alejó a bordo de la motocicleta, la víctima se trasladó de inmediato al domicilio de su madre para buscar protección y asistencia. Desde esa vivienda, la mujer se contactó con la policía y formalizó la denuncia penal correspondiente, dejando constancia detallada de lo sucedido.

A partir del testimonio de la víctima y los datos de localización aportados, las autoridades policiales implementaron las medidas operativas que permitieron la pronta aprehensión del sospechoso y el aseguramiento del rodado.

La investigación penal se encuentra en sus etapas iniciales. De conformidad con las normativas vigentes en materia de protección integral a las víctimas de violencia de género, se mantienen bajo estricta reserva sumarial los datos filiatorios de la víctima y del imputado, así como la ubicación geográfica exacta y la fiscalía interviniente.

Cabe señalar que la imputación podría agravarse si el fiscal considera que el imputado también incurrió en el delito de privación ilegítima de la libertad.