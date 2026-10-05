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Ecenaa realizó una nueva limpieza en el Puerto Nuevo de Paraná

Integrantes de la Ecenaa retiraron residuos y camalotes de la dársena y debieron suspender el cruce al islote Curupí por las condiciones del viento.

5 de octubre 2026 · 15:47hs
Los alumnos de la Ecenaa continúan con su compromiso con el medio ambiente.

Gentileza Ecenaa

Los alumnos de la Ecenaa continúan con su compromiso con el medio ambiente.
Ecenaa realizó una nueva limpieza en el Puerto Nuevo de Paraná

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Ecenaa realizó una nueva limpieza en el Puerto Nuevo de Paraná

Ecenaa realizó una nueva limpieza en el Puerto Nuevo de Paraná

Integrantes de la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) realizaron una nueva jornada de limpieza en la zona de la dársena del Puerto Nuevo de Paraná. La tarea permitió retirar residuos y camalotes que se habían acumulado en la dársena.

El objetivo inicial era avanzar también hasta el islote Curupí, uno de los sectores donde habitualmente se concentra una importante cantidad de desechos, pero el viento obligó a modificar el recorrido previsto y los trabajos quedaron concentrados en el sector portuario.

Pablo Taulada, profesor de la Ecenaa, explicó que algunos alumnos comenzaron con la actividad durante la mañana y luego se sumaron otros integrantes de la institución. “La idea era limpiar el islote, pero no pudimos porque el viento no nos dejó salir. Entonces limpiamos la dársena, tanto la basura como los camalotes”, contó.

Desde la escuela explicaron que estas jornadas no responden a un cronograma establecido. Se ponen en marcha cuando los integrantes advierten que la acumulación de residuos en determinados sectores del río requiere una intervención. Las lluvias y tormentas suelen ser uno de los principales factores que incrementan la presencia de basura y vegetación acuática.

“Cuando vemos que realmente hay mucha basura, diseñamos y programamos una limpieza”, señaló Taulada. En particular, mencionó al islote Curupí como uno de los puntos que suele recibir mayor cantidad de residuos luego de precipitaciones importantes.

El nivel del río Paraná

Durante la jornada, el río Paraná registró una altura de 3,27 metros y permaneció estacionario. De acuerdo con lo señalado por los referentes de la escuela, las condiciones actuales favorecen el desarrollo de actividades náuticas, aunque una eventual crecida también puede trasladar residuos desde sectores ubicados aguas arriba.

En ese contexto, destacaron además que el ingreso de agua a lagunas y áreas que permanecieron durante varios años con bajos niveles puede generar efectos positivos sobre los ecosistemas ribereños, al beneficiar a peces, fauna y vegetación.

La ECENAA continuará impulsando este tipo de acciones de manera periódica, especialmente cuando las condiciones del río generen una acumulación significativa de residuos en los espacios utilizados para la navegación.

ECENAA Puerto Nuevo Río Paraná Limpieza
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