Personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Departamental La Paz de Policía, mientras realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Malvinas Argentinas y Torres Vilchez, observó a un hombre de 45 años de edad, quien se encontraba junto a dos bolsas de arpillera, en actitud sospechosa.
La Paz: Abigeato detuvo a un hombre por "carnear ajeno"
Personal de Abigeato y Delitos Rurales de La Paz detuvo a un hombre por infracción al artículo 189 bis del Código Penal
El hecho se produjo alrededor de las 2 de la madrugada. Al proceder a su identificación y realizar un control preventivo, se constató que llevaba un correaje con cartuchos calibre 28. Asimismo, al inspeccionar las bolsas que se encontraban a su lado, se halló una escopeta del mismo calibre y carne vacuna.
Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre y el secuestro del arma de fuego y los cartuchos. Además, se dio intervención a la Dirección de Delitos Rurales, cuyo personal realizó las actuaciones correspondientes y procedió al decomiso de la carne vacuna hallada.
Finalmente, el detenido fue trasladado a Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.