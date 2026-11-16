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La Paz: Abigeato detuvo a un hombre por "carnear ajeno"

Personal de Abigeato y Delitos Rurales de La Paz detuvo a un hombre por infracción al artículo 189 bis del Código Penal

16 de noviembre 2026 · 10:03hs
Personal de Abigeato y Delitos Rurales de La Paz detuvo a un hombre por infracción al artículo 189 bis del Código Penal 

Personal de Abigeato y Delitos Rurales de La Paz detuvo a un hombre por infracción al artículo 189 bis del Código Penal 

Personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Departamental La Paz de Policía, mientras realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Malvinas Argentinas y Torres Vilchez, observó a un hombre de 45 años de edad, quien se encontraba junto a dos bolsas de arpillera, en actitud sospechosa.

El hecho se produjo alrededor de las 2 de la madrugada. Al proceder a su identificación y realizar un control preventivo, se constató que llevaba un correaje con cartuchos calibre 28. Asimismo, al inspeccionar las bolsas que se encontraban a su lado, se halló una escopeta del mismo calibre y carne vacuna.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre y el secuestro del arma de fuego y los cartuchos. Además, se dio intervención a la Dirección de Delitos Rurales, cuyo personal realizó las actuaciones correspondientes y procedió al decomiso de la carne vacuna hallada.

Finalmente, el detenido fue trasladado a Jefatura Departamental La Paz, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Abigeato detenido La Paz Carne
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