El CAE ganaba 31-21 a Quique cuando la tormenta obligó a suspender el duelo por los playoffs del Torneo Clausura de la APB.

La tormenta que se desató en Paraná en la noche del lunes provocó la suspensión del encuentro que disputaban Quique y Estudiantes en el inicio de la serie de cuartos de final del Torneo Clausura de Primera A, denominado Orlando Chungo Butta, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El juego, que se estaba disputando en el estadio Guillermo Gaya, se dio por suspendido cuando restaban 6 minutos 57 segundos para el cierre del primer tiempo. El cotejo se detuvo con victoria parcial del CAE por 31 a 21.

El Decano llegó a esta instancia después de finalizar tercero en la fase Regular, mientras que el Albinegro consiguió su clasificación en el sexto puesto. La serie es al mejor de tres partidos.

Los restantes cruces del Torneo Clausura

La cartelera correspondiente a la Liga Provincial impactó en el desarrollo de los playoffs del Torneo Clausura de la APB. En este sentido, los primeros puntos de los restantes cruces de cuartos de final fueron programados para el lunes 23 de noviembre.

Los enfrentamientos quedaron definidos de acuerdo con las posiciones finales de la fase regular:

Sionista (1°) vs. Talleres (8°)

Recreativo (2°) vs. Paracao (7°)

Quique (3°) vs. Estudiantes (6°)

Olimpia (4°) vs. Ciclista (5°)

Tanto los cuartos de final como las semifinales se disputarán al mejor de tres encuentros. La APB confirmará próximamente los días, horarios y escenarios de los restantes partidos.

Con los ocho clasificados definidos, comienza la etapa decisiva del Clausura, que determinará al campeón de Primera A de la segunda mitad de la temporada 2026.