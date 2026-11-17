El certamen se desarrollará este fin de semana en San Francisco, Córdoba. Entre Ríos iniciará el jueves la concentración en el Club Echagüe.

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó el plantel que integrarán la Selección U15 masculina que competirá en la Copa Región Centro, que se disputará el 21 y 22 de noviembre en San Francisco, Córdoba. El combinado entrerriano tendrá como escenario el Club Atlético San Isidro, donde se desarrollará un cuadrangular bajo el formato de todos contra todos.

Además del representativo provincial, participarán las selecciones de Santa Fe y Córdoba, junto con el combinado invitado de la Asociación de Básquet de San Francisco.

El plantel de Entre Rios

El seleccionado entrerriano estará conformada por: Imanol Echazzarreta (Atlético Tala), Benicio Lanzi (Parque Sur), Jerónimo Torres (Parque Sur), Augusto Gradizuela (Tomás de Rocamora), Marcos D´Angelo (Zaninetti), Santiago Sauer (Estudiantes de Paraná), Edgar Andreoli (Talleres), Victorio Greca (Echagüe), Ciro Portela Quero (Atlético María Grande), Mateo Moscardi (Patronato), Alejo Fernández Becker (Social y Deportivo San José) y Benjamín Soto (Urquiza de Santa Elena).

Los jugadores convocados deberán presentarse el jueves en el Albergue Deportivo del Atlético Echagüe Club de Paraná, ubicado A partir de las 20.30 comenzarán los entrenamientos preparatorios. La concentración se extenderá hasta el viernes.

Las jornadas serán destinadas a los trabajos de preparación y puesta a punto del equipo antes del viaje a Córdoba y del inicio de la competencia.

De esta manera, Entre Ríos afrontará un nuevo compromiso regional con su seleccionado de la categoría U15, en un torneo que permitirá a los jóvenes jugadores sumar experiencia competitiva y continuar con su proceso de formación y desarrollo dentro del básquet provincial.