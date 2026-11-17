La propuesta se realizará este viernes 20 de noviembre en el Polideportivo Municipal, con música en vivo, danzas tradicionales y feria de emprendedores

La localidad de El Pingo se prepara para vivir una nueva edición del Fogón Entrerriano, una propuesta que reunirá música en vivo, danzas tradicionales, feria de emprendedores y comidas típicas. La jornada será este viernes 20 de noviembre, desde las 20.30, en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita.

El encuentro contará con las actuaciones de Los Hermanos Benedetich, Estilo Diferente y Ariel El Entrerriano y su Conjunto. También participará el Ballet de la Comuna El Palenque, que sumará danza y expresión tradicional a una noche pensada para compartir las raíces culturales de la provincia.

La propuesta incluirá además la participación de emprendedores locales, puestos gastronómicos con comidas típicas y un concurso literario que buscará poner en valor la creatividad y la expresión cultural de la comunidad.

El Fogón Entrerriano invita a vecinos y visitantes a encontrarse alrededor de la música, la danza y los sabores regionales, en una celebración que busca mantener vivas las costumbres y fortalecer la identidad cultural entrerriana. La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.