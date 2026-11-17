Cuando restan cuatro días para la final de la Copa Sudamericana el mediocampista de Boca sufrió un entorsis de rodilla en el entrenamiento.

El mediocampista de Boca Juniors Milton Delgado encendió este martes la alarma en el entrenamiento que realizó el plantel del Xeneize en Ezeiza. El futbolista sufrió una entorsis de rodilla y debió abandonar el predio para realizarse estudios clínicos. Si bien hay optimismo incluso sobre su presencia en la final de la Copa Sudamericana este sábado en Barranquilla, quieren descartar una lesión.

En medio de los ejercicios del día, un pelotazo le golpeó la punta de uno de sus pies y le repercutió directamente en la rodilla. El mediocampista de 21 años sintió la molestia, pero siguió moviéndose junto a sus compañeros. Sin embargo, el dolor se agudizó con el correr de los minutos y por eso se decidió que fuera a realizarse imágenes para saber si todo estaba en orden.

Primer diagnóstico de la lesión de Milton Delgado

A falta de un diagnóstico definitivo, en Boca hablan de un esguince de rodilla leve. Si esto se confirma, Delgado llegará tocado a la final frente a Atlético Mineiro, pero podría jugar desde el inicio. Claro que si las imágenes no muestran lesión grave, lo más importante será cómo se sienta el jugador de acá al sábado.

Delgado es el motorcito del mediocampo del Xeneize. Fundamental por su versatilidad para acompañar a Leandro Paredes en la contención y, al mismo tiempo, en la distribución, no tiene un reemplazante natural en el plantel. De todos modos, si no llega a estar, las alternativas son dos: Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia, que este martes volvió a entrenarse sin problemas.