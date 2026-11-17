Productores de Villa Urquiza están evacuando contrareloj cientos de cabezas de ganado de las islas El Francés y Peluquero

Productores de Villa Urquiza están evacuando contrareloj cientos de cabezas de ganado de las islas El Francés y Peluquero

Ante la crecida del río Paraná por el fenómeno de El Niño, los ganaderos están evacuando de urgencia cientos de cabezas de ganado de las islas El Francés y Peluquero, frente a Villa Urquiza.

El testimonio de los productores suma angustia a la situación por la crecida del río Paraná y el desborde de los humedales que está dejando a los vacunos aislados y con riesgo de muerte, además de la fauna silvestre desplazada de su habitat.

El aumento del nivel del agua complicó el acceso y obligó a modificar por completo la rutina ganadera en el sector insular del departamento Paraná. Productores y colaboradores trabajan con hasta 85 centímetros de agua o en embarcaciones de pequeño porte para arriar la hacienda desde sectores como la isla Peruquero y Francés hacia tierra firme.

Según reportaron los productores se encuentran sin descanso y a contrareloj para rescatar entre 100 y 150 animales que aun están en la zona de islas y muchos perdidos.

A nivel provincial en Entre Ríos, ya se evacuaron más de 129.000 cabezas de ganado mediante puertos de desembarque de emergencia.

Los ganaderos de la zona cuentan con reservas de forraje para sostener los rodeos durante unos dos meses, aunque evalúan alternativas ante el pronóstico de que la creciente se extienda hasta marzo o abril.

Fauna silvestre

El arrastre de embalsados y camalotales trajeron a la zona ejemplares como carpinchos , yacarés, nutrias, ciervos axis, tatú mulitas y ofidios. Especialistas en fauna recuerdan que estos animales no buscan atacar, sino escapar del agua por lo que recomiendan no acercarse ni intentar capturarlos, mantener alejadas a las mascotas y dar aviso a Defensa Civil, Prefectura o la policía local para su resguardo seguro.