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Arroyo Barú: motociclista grave tras un choque

Los dos motociclistas se trasladaban en sendas motos junto a otros motovehículos por la ruta 23, en inmediaciones de Arroyo Barú, departamento Colón

16 de noviembre 2026 · 13:28hs
Los dos motociclistas se trasladaban en sendas motos junto a otros motovehículos por la ruta 23

Los dos motociclistas se trasladaban en sendas motos junto a otros motovehículos por la ruta 23, en inmediaciones de Arroyo Barú, departamento Colón 

En horas de la noche del domingo, personal policial acudió ante el llamado sobre un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta 23, a la altura del kilómetro 34, en Arroyo Barú.

Allí, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta marca Guerrero 150 cc, conducida por un joven de 20 años, y una Moto marca Yamaha YBR, al mando de otro de 16 años, ambas circulando junto a un grupo de motovehículos en sentido este a oeste.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica. El joven de 16 años sufrió excoriaciones en un brazo, mientras que el conductor de 20 años fue trasladado al hospital San Benjamín, de Colón, y posteriormente derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece con lesiones de carácter grave e intubado.

Informada la Unidad Fiscal de Colón, dispuso las medidas correspondientes para establecer las circunstancias del Siniestro; como así también la participación del Personal Policial de la División Policía Científica, a los fines de realizar las tareas periciales correspondientes que conduzcan a aclarar el hecho.

arroyo Barú Motociclista Choque Colón
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