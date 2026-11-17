En Paraná hay 16 personas en punto de evacuación en Bajada Grande. 43 familias se autoevacuaron y hay 20 personas aisladas

En Paraná hay 16 personas en punto de evacuación en Bajada Grande. $3 familias se autoevacuaron y hay 20 personas aisladas

El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el informe de Defensa Civil, este martes es verde la situación metereológica en toda la provincia.

Se registran personas evacuadas y autoevacuadas, y en San Salvador fueron cinco las familias que se autoevacuaron por la voladura de techos que ocasionó la tormenta durante la noche.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe, se registra una situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Localidades

LA PAZ

La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

HERNANDARIAS

Hernandarias 6.42 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANÁ

Paraná 5.71 EVACUACIÓN BAJA

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)

Cantidad de autoevacuados: 43 familias

Cantidad de aislados: 20 personas

- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

DIAMANTE

Diamante 5.84 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Victoria 4.64 ALERTA ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

IBICUY

Ibicuy 1.15 ESTACIONARIO

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0