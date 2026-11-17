El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el informe de Defensa Civil, este martes es verde la situación metereológica en toda la provincia.
Monitoreo hidrológico: se registran personas evacuadas y autoevacuadas
En Paraná hay 16 personas en punto de evacuación en Bajada Grande. 43 familias se autoevacuaron y hay 20 personas aisladas
Se registran personas evacuadas y autoevacuadas, y en San Salvador fueron cinco las familias que se autoevacuaron por la voladura de techos que ocasionó la tormenta durante la noche.
La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.
De acuerdo con el informe, se registra una situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
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Localidades
LA PAZ
La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de autoevacuados: 7 familias
HERNANDARIAS
Hernandarias 6.42 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Paraná 5.71 EVACUACIÓN BAJA
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)
Cantidad de autoevacuados: 43 familias
Cantidad de aislados: 20 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
DIAMANTE
Diamante 5.84 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Victoria 4.64 ALERTA ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Ibicuy 1.15 ESTACIONARIO
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0