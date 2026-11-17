Vuelve el Encuentro Nacional de Teatro Comunitario: Santa Fe y Entre Ríos se preparan para su 12ª Edición Del 20 al 23 de noviembre de 2026, la región vivirá una nueva edición del Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, evento declarado de interés cultural 17 de noviembre 2026 · 11:52hs

Del 20 al 23 de noviembre de 2026, la región vivirá una nueva fiesta de las artes escénicas con la realización de la 12ª Edición del Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, un evento declarado de interés cultural que contará con la participación de artistas de todas las provincias.

Encuentro Nacional de Teatro Comunitario Durante cuatro días, la comunidad podrá disfrutar de una nutrida programación que incluye espectáculos abiertos, orquestas y música en vivo, talleres y capacitaciones, ferias y exposiciones, reconocimientos a directores de renombre, obras de teatro a la gorra, un conversatorio especial con Adhemar Bianchi y rondas de la palabra y encuentros comunitarios.

En particular, la agenda para la Sede Paraná contempla las siguientes actividades destacadas: Domingo 22 de noviembre 12:00 hs — Esc. Hogar Eva Perón: La venganza de Baigorri y Res o no res. 15:15 hs — Esc. Hogar Eva Perón: Mantanza y barbarie y Desparamos. 18:00 hs — Explanada Anfiteatro: Falta el aire y Matemurga. 20:00 hs — Vieja Usina: Bajo tierra y Orquesta Típica Catalinas Sur.

Lunes 23 de noviembre 11:00 hs — Plaza Alemania: De libros, asamblea y otras cosas (por el Grupo Teatro Comunitario B. P. Caminantes).

Información general: Fechas: Del 20 al 23 de noviembre de 2026.

Organizan / Acompañan: Paraná Municipio, ConTIER (Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos), Santa Fe Provincia, El Birri Centro Cultural y Social, y la Red Nacional de Teatro Comunitario Argentina, entre otros. LEER MÁS: Artistas de Victoria presentan "Volver a Tejernos" en AURA