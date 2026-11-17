Tobías Argüello acordó una pena de un año de prisión condicional en la causa vinculada a la muerte de Tomás Flores. El juez resolverá si homologa el acuerdo.

En los tribunales de Paraná se presentó formalmente el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía y la defensa del imputado Tobías Franco Nahuel Argüello, de 19 años de edad. La causa investiga los violentos episodios sucedidos en la madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025 en la capital entrerriana, los cuales culminaron con la muerte del joven Tomás Yair Flores, de 20 años.

Durante la audiencia celebrada este martes, la fiscal Patricia Yedro y el abogado defensor Claudio Berón, expusieron ante el juez de Garantías de Paraná, Jorge Barbagelata Xavier, los términos de la propuesta formulada. El acuerdo contempla la imposición de una pena de un año de prisión de ejecución condicional para Argüello, tras admitir su responsabilidad en el delito de lesiones leves. Asimismo, el convenio estipula que el imputado deberá dar estricto cumplimiento a una serie de reglas de conducta establecidas por un plazo de dos años.

Tras escuchar la fundamentación de las partes y ratificar que la querella que representa a la madre de la víctima dio su pleno consentimiento a la salida alternativa, el magistrado dispuso pasar a un cuarto intermedio. El juez Barbagelata Xavier anunció que dará a conocer si homologa definitivamente el juicio abreviado el próximo martes 24 a las 12:00 horas.

La reconstrucción del hecho

De acuerdo con las actuaciones y la reconstrucción efectuada por la investigación fiscal, los hechos se desencadenaron alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025, en las inmediaciones de una fiesta de cumpleaños que se llevaba a cabo en la zona comprendida por las calles Estado de Palestina y República de Siria, en la ciudad de Paraná.

En ese contexto, Tomás Yair Flores, de 20 años, comenzó a ser perseguido a la carrera por la calle Estado de Palestina en dirección hacia la arteria República de Siria por dos adolescentes de 15 y 16 años de edad. Al llegar a las cercanías de la intersección entre ambas calles, Tobías Franco Nahuel Argüello, quien se encontraba saliendo del kiosco denominado "Los Kaiser", intervino de manera intempestiva en la persecución.

Argüello, quien conocía a los dos menores perseguidores por ser sus amigos, supuso erróneamente que la víctima les había robado a sus allegados. Con esa presunción, el joven de 19 años salió al cruce de Flores y lo derribó mediante una patada, provocando que la víctima cayera al suelo. De forma inmediata, los tres individuos —Argüello junto a los adolescentes de 15 y 16 años— comenzaron a golpear brutalmente a Flores de manera conjunta.

Mientras los tres agresores se encontraban golpeando al joven derribado, el menor de 15 años extrajo un arma blanca de entre sus prendas y atacó a Flores. El agresor le asestó una estocada que ingresó en la línea media axilar sobre el pulmón derecho. A raíz de la gravedad de esa herida penetrante, Tomás Yair Flores debió ser asistido de urgencia, pero finalmente falleció al día siguiente, el lunes 10 de noviembre de 2025.

En las primeras etapas del proceso penal, la Justicia de Paraná investigó a Argüello por su presunta corresponsabilidad en el delito de homicidio. Sin embargo, el avance de las medidas probatorias resultó determinante para precisar el grado de participación y la conducta desplegada por cada uno de los involucrados en la agresión.

El entrecruzamiento de testimonios vertidos en la causa, la minuciosidad de las filmaciones recolectadas en la zona y el peritaje de los mensajes y conversaciones extraídos de los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento permitieron a los investigadores esclarecer el cuadro fáctico. Dichos elementos probaron que la acción de Argüello se limitó a derribar de una patada a Flores y propinarle golpes de puño, ignorando que uno de los menores portaba un cuchillo con el que posteriormente ejecutaría el ataque letal.

Ante la evidencia recolectada en el legajo, la fiscalía readecuó la imputación inicial respecto de Argüello a la figura penal de lesiones leves, figura sobre la cual se estructuró el acuerdo de juicio abreviado presentado ante el tribunal de garantías.

Un aspecto central expresado durante la audiencia ante el juez Barbagelata Xavier fue el aval explícito otorgado por la querella. Los abogados Ricardo Bordato y Tomás Vírgala, quienes ejercen la representación legal de la madre de Tomás Yair Flores, manifestaron el pleno consentimiento de la progenitora con los términos de la pena y las pautas fijadas en el acuerdo para Argüello.

Por otra parte, la situación de los dos adolescentes de 15 y 16 años que participaron de la persecución y posterior agresión física sigue un carril judicial diferenciado.