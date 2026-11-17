Además, el barrio resiste la creciente del Paraná con defensas construidas por los propios vecinos para evitar más inundaciones.

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a los vecinos de Puerto Sánchez de Paraná. Desde hace varios días, las familias del barrio trabajan sin descanso para reforzar las defensas con bolsas de arena, tierra y escombros, con el objetivo de evitar inundaciones en las viviendas y el avance del agua sobre las calles.

Las familias del tradicional barrio costero de Paraná trabajan desde hace días para evitar que el agua avance sobre las calles y las viviendas. Jessica Escouboue contó a Radio La Red Paraná (88.7) las dificultades que enfrentan, la asistencia recibida y la situación de las familias que dependen de la pesca y otras actividades informales para subsistir.

La situación se volvió más complicada después de las lluvias y los fuertes vientos del último fin de semana y de las últimas horas, que provocaron oleaje, filtraciones y dificultades para proteger las embarcaciones.

"Viene siendo bastante difícil. Nos adelantamos muchísimo antes de que el agua llegue a las viviendas. Nos agrupamos con los vecinos, ya teníamos algunas bolsas que había guardado Mariana de las inundaciones anteriores y empezamos a pedir tierra, camiones, a compañeros y amigos. Nos pusimos a trabajar en la contención", relató.

Sectores más comprometidos

La vecina explicó que Puerto Sánchez presenta diferentes situaciones según la altura de cada sector. Mientras que la zona alta todavía no está inundada, aunque el agua se encuentra cerca de alcanzar el sector donde funcionan los comedores, la parte baja es la que genera mayor preocupación.

"Tenemos la zona baja, al fondo de Puerto Sánchez, donde no está la contención de gaviones. Es una zona muy baja y, con la crecida del río, se baja la calle, se producen filtraciones por detrás de las casas y aparecen un montón de complicaciones. Tenés que estar alerta todo el tiempo para ver por dónde se va a filtrar", describió.

Escobue indicó que los vecinos lograron completar el vallado en ese sector más comprometido, aunque las condiciones climáticas volvieron a ponerlos en alerta. Si bien el río prácticamente se estacionó después de varios días de ascenso, las tormentas provocaron nuevas filtraciones y el deterioro de parte de la calle.

"Se nos complicó con la tormenta y se filtró agua en el fondo. Se bajó un poco la calle, pero gracias a Dios pudimos poner bolsas de arena, levantarla y parar esa filtración", contó.

Créditos Jessica Escouboue, vecina de Puerto Sanchez

La asistencia y el trabajo comunitario

En medio de las dificultades, la vecina destacó la presencia de organismos provinciales y municipales, además de la colaboración de efectivos policiales que se acercaron para ayudar con las tareas de contención.

"Defensa Civil de la Provincia ya se hizo presente, también vino gente de la Policía a ayudar y ahora llegó el equipo de la Municipalidad para asistir y trabajar. Para nosotros es un gran alivio porque nos permite descansar un poco el cuerpo", expresó.

No obstante, reconoció que la asistencia debe distribuirse entre distintos sectores afectados por la creciente, como Bajada Grande, Los Arenales y La Toma. Por ese motivo, los vecinos de Puerto Sánchez decidieron organizarse anticipadamente y reforzar los puntos que consideraban más vulnerables.

"Uno ya tiene experiencia de otras inundaciones y va previendo hasta dónde puede llegar el agua y por dónde puede desbordar. Entonces nos agrupamos, nos organizamos y empezamos a trabajar en las zonas donde sabemos que se va a filtrar más rápido y vamos a tener mayores inconvenientes", explicó.

Familias afectadas

Otro de los aspectos que preocupa a los vecinos es la situación social de las familias que viven en la zona baja. Según explicó Escobue, allí hay personas que dependen de la pesca, la recolección de cartones y otras actividades informales para obtener sus ingresos diarios. La creciente les impidió continuar trabajando y agravó sus dificultades económicas.

Frente a ese panorama, la vecina explicó que ellos dirigen un merendero/comedor en la zona y resolvieron redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes más lo necesitan. Actualmente, sostienen la asistencia alimentaria de unas 12 o 13 familias afectadas, con alrededor de 60 a 70 raciones diarias.

"Es gente que vive el día a día y que hoy no puede salir a trabajar. Por eso decidimos duplicar el esfuerzo desde la Olla Comunitaria. Con mucho sacrificio estamos cocinando todos los días, una vez al día, para poder sostener a esas familias", relató.

En ese sentido, agradeció las donaciones de vecinos, amigos y personas que conocieron la situación a través de los medios de comunicación. Los aportes de alimentos permiten mantener el funcionamiento de la olla y garantizar las comidas.

"Todos los días, aunque sea un pollo, un poco de carne o algo, viene y logramos sostener esto. Lo agradecemos de corazón porque es una ayuda muy importante", destacó.

Calles

El trabajo de los vecinos también está atravesado por el desgaste físico y la preocupación permanente. Las jornadas se extienden durante buena parte del día y, aun cuando logran detener una filtración, deben mantenerse atentos ante cualquier cambio en el comportamiento del río o las condiciones climáticas.

Escobue remarcó que mantener la calle transitable es fundamental, especialmente por la presencia de adultos mayores, personas con discapacidad y vecinos con problemas de salud que podrían necesitar asistencia médica.

"Hoy nuestra prioridad es sostener una calle donde no haya agua y por donde se pueda ingresar. Necesitamos que puedan entrar las ambulancias y trasladar a la gente. También queremos sostener las viviendas para evitar pérdidas, porque sabemos lo difícil que es recuperar lo poco que tiene cada familia", concluyó.

Así, mientras el Paraná mantiene en vilo a los habitantes de la costa, Puerto Sánchez continúa resistiendo con organización comunitaria, trabajo solidario y la expectativa de que el río no avance sobre las viviendas.