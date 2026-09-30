Recreativo e Independiente de Gualeguaychú avanzaron en el Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino

El Bochas y el Rojo se metieron en la Copa de Oro del Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino, que se está disputando en Mendoza.

Recreativo e Independiente de Gualeguaychú, los dos representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) lograron meterse en la Copa de Oro del Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino , que se está disputando en Mendoza, al finalizar segundos en sus respectivos grupos.

Recreativo culminó en la segunda posición de la Zona B con tres puntos, productos de una victoria y dos derrotas. El Bochas inició su participación con una dura caída 2-5 (goles de Lucía Suárez Cismondi y Emilia Alvarenque) ante Sindicato de Empleados de Comercio y en su segunda presentación cayó 3-4 (goles de Suárez Cismondi, Victoria Kemmerer y Alvareque) contra Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Para cerrar su participación en la primera fase, derrotó 4-0 (goles de Alvarenque, Almendra Galizzi en dos oportunidades y Suárez Cismondi) a Palmira de Mendoza. Entre Recreativo, GEBA y Palmira hubo un triple empate, pero la diferencia de gol favoreció a las paranaenses.

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Derrota de Recreativo y victoria de Independiente en el Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino

Mientras que Independiente de Gualeguaychú finalizó segundo en la Zona C con cinco puntos, productos de un triunfo y dos empates. El Rojo debutó con una victoria 2-0 (goles de Clara Amavet y Agustina Lescano Doce) sobre San Lorenzo y luego igualó 2-2 (goles de Zamira Cáceres y Lescano Doce) con Concepción Patín Club y 0-0 con Impsa de Mendoza.

¿Cómo sigue el Campeonato Argentino?

De esta manera, los equipos entrerrianos continúan con vida en el certamen nacional. Aún no se terminaron de definir los cruces de los cuartos de final, que se jugarán este jueves.