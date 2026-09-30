San Lorenzo recibió un nuevo embargo por el reclamo de un exentrenador

Damián Ayude embargó a San Lorenzo tras efectivizarse un reclamo que asciende a los 539.614.932 pesos con capital e intereses.

San Lorenzo de Almagro informó que sufrió un nuevo embargo tras efectivizarse un reclamo de Damián Ayude, ex DT de la Reserva y Primera del club Azulgrana. La cifra asciende a 539.614.932 pesos si se tienen en cuenta capital e intereses.

En un comunicado oficial, el Ciclón informó: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución".

San Lorenzo y Boca se miden en un clásico clave pensando en los playoffs y la tabla anual

Boca aprovechó el hombre de más y derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Por otro lado, detallaron: "La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses".

Luego de brindar las cifras involucradas en el embargo, San Lorenzo hizo una pequeña cronología sobre la estadía de Ayudé en el club. "El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido".

Más problemas para San Lorenzo

La demanda del actual director técnico de Barracas Central no es el único problema legal que atraviesa el Ciclón. Ignacio Piatti, exjugador de la institución, también realizó un reclamo por más de cuatro millones de dólares y todavía no logra llegar a un acuerdo con el club de Boedo.

De hecho, el propio Piatti rechazó una propuesta realizada por San Lorenzo que incluía una importante suma en efectivo, un porcentaje de las futuras ventas de futbolistas y la cesión, en parte, de los derechos de TV.

En cuanto a la nueva situación desatada por Ayude, el club informó que en los próximos días se seguirán dando detalles de como continúan las negociaciones.