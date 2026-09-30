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Rusia amenaza a la OTAN con armas nucleares por el enclave de Kaliningrado

Moscú advirtió que podría utilizar todo su arsenal si la Alianza Atlántica intenta aislar el territorio ruso ubicado entre Polonia y Lituania. La OTAN rechazó la amenaza.

30 de septiembre 2026 · 19:53hs
Rusia amenaza a la OTAN con armas nucleares por el enclave de Kaliningrado

Rusia amenaza a la OTAN con armas nucleares por el enclave de Kaliningrado

Rusia advirtió este miércoles a la OTAN que podría recurrir a armas nucleares si la alianza militar intenta aislar Kaliningrado, un enclave ruso ubicado entre Polonia y Lituania. Moscú acusó a la organización de preparar un posible bloqueo aéreo y marítimo de la región y señaló que respondería con todos los medios disponibles.

La advertencia fue transmitida a través de una nota diplomática enviada a la OTAN y también difundida por representaciones rusas en distintos países europeos. Según Moscú, cualquier intento de separar Kaliningrado del resto de Rusia supondría una amenaza directa a su territorio.

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En el documento, Rusia sostuvo que estaría dispuesta a utilizar “todo su arsenal”, incluidas las armas nucleares, para defender el enclave. Además, advirtió sobre la posibilidad de realizar ataques contra centros de toma de decisiones de países de la Alianza en una eventual escalada del conflicto.

Qué es Kaliningrado y por qué es estratégico

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Kaliningrado es un territorio ruso situado a orillas del mar Báltico y separado físicamente del resto de Rusia. El enclave tiene frontera con Polonia y Lituania, dos países que forman parte de la OTAN, y constituye una zona de gran importancia militar para Moscú.

La región alberga instalaciones militares rusas y tiene desplegados misiles Iskander con capacidad nuclear. Su posición geográfica también la convierte en un punto estratégico para el control del Báltico.

Uno de los puntos clave es el denominado corredor de Suwalki, una franja de territorio situada entre Polonia y Lituania que conecta a los países bálticos con el resto de Europa y constituye la única conexión terrestre entre Kaliningrado y Bielorrusia. La OTAN ha incrementado su presencia y sus ejercicios militares en la zona, lo que Moscú interpreta como una señal de presión sobre el enclave.

La respuesta de la OTAN

La Alianza Atlántica rechazó la advertencia rusa y calificó de irresponsable la retórica nuclear de Moscú. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que la organización es defensiva y afirmó que sus ejercicios y actividades no representan una amenaza para el territorio ruso.

Rutte también aseguró que no existe una amenaza inmediata sobre el territorio de la OTAN y señaló que la alianza está preparada para responder ante cualquier eventual agresión.

Una nueva escalada de tensión

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión entre Rusia y los países europeos miembros de la OTAN. Moscú acusa a la alianza de aumentar la presión militar alrededor del Báltico, mientras que gobiernos europeos vienen expresando preocupación por las acciones rusas y por posibles operaciones de guerra híbrida.

Analistas consultados por Reuters advirtieron sobre el riesgo de errores de cálculo que puedan llevar a una escalada directa. En ese escenario, el caso de Kaliningrado aparece como uno de los principales puntos de fricción entre Rusia y la OTAN.

Por ahora, la disputa se mantiene en el terreno diplomático y de las declaraciones, pero la referencia explícita de Moscú al posible uso de armas nucleares elevó el nivel de tensión en torno al estratégico enclave del mar Báltico.

Rusia OTAN Armas Moscú
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