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Marcos Rojo faltó al entrenamiento de Racing y presiona para volver a Estudiantes

Marcos Rojo le manifestó a Diego Milito sus ganas de regresar al Pincha para jugar la Libertadores, pero en la Academia no piensan dejarlo ir en este momento.

30 de septiembre 2026 · 15:53hs
Marcos Rojo presiona para volver al Pincha.

Marcos Rojo presiona para volver al Pincha.

La práctica matutina de Racing tuvo una ausencia resonante, de esas que no pasan desapercibidas. Marcos Rojo faltó al entrenamiento en Avellaneda y mete cada vez más presión para concretar su vuelta a Estudiantes, que lo necesita para jugar las semifinales de la Copa Libertadores.

Un acto de rebeldía del experimentado zaguero, luego de que le manifestara a Diego Milito su intención de salir y recibiera un “no” como respuesta.

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El pasado martes, luego de que se calmaran un poco los ánimos a causa de la dolorosa eliminación de la Copa Argentina ante Boca, el plantel se reincorporó a los trabajos bajo las órdenes de Sebastián Chirola Romero y Luciano Auded (interinos tras la salida de Juan Pablo Vojvoda) y el central pidió hablar con el presidente a solas.

Rojo le preguntó a Milito por qué no le contestó ningún llamado a su representante, que intenta destrabar su regreso al Pincha, y pidió que le abriera la puerta de salida. El Príncipe le aclaró que lo considera una pieza valiosa dentro del club y no piensa dejarlo ir, mucho menos en este delicado momento futbolístico. Así se terminó la breve charla, que duró apenas cinco minutos. El defensor ni siquiera llegó a cambiarse y se retiró masticando bronca.

La novela sumó un nuevo capítulo este miércoles con otro faltazo. Rojo arrastra un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, producto del choque con Facundo Cambeses, pero su ausencia no tiene nada que ver con lo físico. Está molesto con la dirigencia porque, a dos meses de que venza su contrato, se niega a liberarlo.

El cuerpo técnico y médico de Racing esperaba a Rojo para trabajar en la rehabilitación de la rodilla derecha. Su ausencia despertó gran malestar en la dirigencia, que analiza los pasos a seguir. Es casi un hecho que le impondrán una sanción por su faltazo, que además encrudece la relación entre las partes de cara a una negociación.

El desafío para Marcos Rojo

A sus 36 años, su mayor deseo es volver a Estudiantes, que por ahora guarda silencio, y recomponer el vínculo con una hinchada que se resquebrajó cuando se marchó a Boca. Y hay un ingrediente extra que le suma épica al asunto: la semifinal de la Libertadores es contra Flamengo, el mismo rival al que ya enfrentó en esa instancia la edición pasada con la camiseta de la Academia.

Marcos Rojo Racing Estudiantes Diego Milito
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