El Senado dio media sanción a iniciativas sobre matarifes e incubadoras y aprobó medidas tributarias para pequeños comercios.

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal.

El Senado de Entre Ríos celebró este miércoles la 14ª Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, en una jornada en la que aprobó iniciativas vinculadas con la producción avícola y medidas de alivio fiscal para la actividad comercial. La sesión fue presidida por el senador por Nogoyá y vicepresidente primero del cuerpo, Rafael Cavagna.

Entre los proyectos aprobados se encuentra el impulsado por el senador Gustavo Vergara (Diamante-Juntos por Entre Ríos), junto con los senadores Méndez, Dal Molín y Cozzi, que establece que la actividad del matarife sea considerada como actividad productiva industrial. La iniciativa, correspondiente al expediente Nº 15.709, fue aprobada y pasó en revisión a la Cámara de Diputados.

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Vergara explicó que el objetivo es equiparar el tratamiento de esta actividad en Entre Ríos con el de provincias vecinas, como Santa Fe. Señaló que el matarife adquiere hacienda en forma directa o a través de consignatarios, realiza la faena mediante frigoríficos habilitados y luego distribuye la producción.

Según argumentó, la falta de una consideración tributaria equivalente generaba un desbalance fiscal que favorecía el procesamiento de hacienda fuera de la provincia. El proyecto busca que la actividad pueda acceder a beneficios impositivos y fiscales previstos para el sector industrial.

El legislador indicó además que la iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Industria de la provincia, a cargo de Catriel Tonutti.

Incubación de huevos

También recibió aprobación el proyecto de ley presentado por Vergara que establece que la actividad de incubación de huevos destinados a la producción de aves de postura y de carne sea considerada una actividad productiva asimilable a la industrial.

La propuesta, correspondiente al expediente Nº 15.713, fue girada en revisión a la Cámara de Diputados.

Durante el tratamiento, Vergara sostuvo que la iniciativa busca reconocer una realidad productiva que actualmente no tiene ese encuadre. En ese sentido, planteó que las incubadoras dejen de ser consideradas dentro de la actividad primaria y sean reconocidas como parte de un proceso industrial.

El senador destacó la incorporación de tecnología, innovación, capital económico y recursos humanos en esta etapa de la cadena avícola. Además, señaló que las empresas deberán inscribirse en el Registro Industrial provincial y nacional y cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Medidas de alivio fiscal

El Senado también aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un conjunto de medidas tributarias destinadas a reducir la carga fiscal sobre la actividad comercial entrerriana.

La iniciativa, expediente Nº 29.362, contempla especialmente a pequeños contribuyentes, emprendimientos de menor escala y comercios de cercanía, entre otros sectores.

Durante el debate, el senador Víctor Sanzberro (Victoria-Más para Entre Ríos) fundamentó el voto negativo de su bloque y planteó ampliar el alcance de los beneficios previstos.

Sanzberro señaló que el proyecto contempla la exención de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado correspondientes a las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial. En ese sentido, propuso incluir también a prestadores de servicios y mencionó como ejemplos a plomeros, gasistas y peluqueras.

Además, planteó extender el beneficio a las categorías D, E, F y G para contribuyentes que acrediten una situación de sobreendeudamiento, tomando como referencia que el pago de deudas supere el 40% de sus ingresos.

El legislador cuestionó también el requisito referido a la inexistencia de deuda exigible con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), al considerar que podría excluir a contribuyentes que atraviesan dificultades económicas.

Entre las alternativas propuestas mencionó la suspensión de ejecuciones y embargos y una moratoria con quita de intereses.

La defensa del proyecto

A su turno, Vergara respaldó la iniciativa del Poder Ejecutivo y reconoció las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.

El senador sostuvo que las medidas previstas “seguramente no son las que todos deseamos”, pero consideró que responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto en el que, según planteó, resulta necesario sostener el equilibrio fiscal.

Entre los beneficios contemplados destacó la exención para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado y la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los 11 anticipos anteriores.

También resaltó la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para disponer medidas transitorias de alivio fiscal ante situaciones particulares que puedan afectar a determinados sectores.

Vergara vinculó estas herramientas con una política de acompañamiento a la actividad privada y mencionó, entre otras medidas, el régimen de promoción de inversiones y los beneficios destinados a la economía del conocimiento.