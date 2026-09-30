La actualización alcanza a los trabajadores de la Municipalidad de Paraná de las categorías 1 a 24 y tiene carácter remunerativo y bonificable.

La Municipalidad de Paraná aplicará un aumento salarial del 3,5% con los haberes de septiembre.

La Municipalidad de Paraná dispuso un incremento salarial del 3,5% para la totalidad de los agentes comprendidos en el escalafón municipal. La actualización se aplicará sobre los salarios básicos y se liquidará con los haberes correspondientes a septiembre.

La medida alcanza al personal de las categorías 1 a 24 e incluye a trabajadores de planta permanente, contratados bajo la modalidad de locación de servicios y personal no escalafonado comprendido en la normativa municipal.

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El aumento tiene carácter remunerativo y bonificable, por lo que se incorpora al salario con los efectos correspondientes sobre los conceptos vinculados a la remuneración.

Los alcances de la actualización

Según lo establecido en la disposición, el incremento busca contribuir al sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores municipales frente a las condiciones económicas actuales.

La actualización fue definida por el Departamento Ejecutivo luego de evaluar la situación socioeconómica general y las posibilidades financieras de la Administración Municipal.

De esta manera, el aumento se incorporará a la liquidación salarial de septiembre para los agentes alcanzados por la medida.

La medida fue oficializada por decreto

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 4/2026, firmado el 28 de septiembre de 2026.

La disposición establece las condiciones de aplicación del incremento y determina su alcance sobre los distintos sectores de la administración municipal incluidos en el escalafón y en las modalidades de contratación contempladas por la normativa vigente.