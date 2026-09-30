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Cristiano Ronaldo abandonó la selección de Portugal por un conflicto con su DT y desató el escándalo

Cristiano Ronaldo se retiró de la concentración antes del duelo con Dinamarca y avisó que revelará sus motivos: "A su debido tiempo contaré la verdad".

30 de septiembre 2026 · 17:23hs
Cristiano Ronaldo está en el medio de un conflicto con su entrenador.

Cristiano Ronaldo está en el medio de un conflicto con su entrenador.

La previa del duelo ante Dinamarca, por la Nations League, trajo consigo para Portugal un verdadero escándalo luego de que, a raíz de un supuesto conflicto con su entrenador, Jorge Jesús, el histórico Cristiano Ronaldo abandone la concentración y deje un mensaje contundente: "A su debido tiempo contaré la verdad".

Según informó Marca, el atacante se retiró en una camioneta negra de la Federación Portuguesa y tenía previsto viajar en un vuelo privado rumbo a Madrid. La salida se produjo poco después de que el entrenador negara públicamente que existiera algún inconveniente con el histórico goleador.

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Poco después, el propio futbolista explicó su postura a través de las redes sociales. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", escribió.

En el mismo mensaje, el atacante dejó abierta la posibilidad de brindar más detalles sobre lo ocurrido: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué". También les deseó buena suerte a sus compañeros y al equipo, "sin excepción".

Qué había dicho Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo

Horas antes, el técnico había sido contundente al explicar su decisión de dejar al capitán en el banco. "Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie", afirmó.

El DT también se refirió a la ausencia del delantero en una parte del trabajo del martes y aseguró que no había existido una negativa a entrenarse. "Ayer no se negó a entrenar. Francisco Conceição no entrenó por lesión, ni tampoco Félix, porque intentábamos aliviar la fatiga, y Cristiano Ronaldo hizo trabajo de gimnasio. Entrenará hoy", sostuvo.

El origen del conflicto se remontaba al encuentro frente a Noruega en Oslo. El goleador fue suplente y no ingresó durante el triunfo por 2-1, pese a haber realizado movimientos de calentamiento en el segundo tiempo. Jorge Jesús había justificado previamente la decisión por la gestión física, ya que venía de disputar casi 70 minutos ante Gales.

La situación terminó de tensarse tras el partido: Ronaldo se retiró directamente a los vestuarios sin sumar minutos, mientras que el entrenador reconoció que debía conversar con él sobre lo sucedido. Ahora, su salida de la concentración suma un nuevo episodio a una relación que quedó bajo la lupa.

Cristiano Ronaldo Portugal Jorge Jesús Fútbol
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