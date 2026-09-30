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Hospital San Roque: la Provincia renovó el Shock Room de la Guardia Central de Pediatría

Con una inversión superior a los 21 millones de pesos se incorporó un nuevo equipamiento en el Shock Room del hospital San Roque de Paraná.

30 de septiembre 2026 · 19:47hs
La Provincia renovó el Shock Room de la Guardia Central de Pediatría del hospital San Roque. 

La Provincia renovó el Shock Room de la Guardia Central de Pediatría del hospital San Roque. 

El hospital San Roque de Paraná concluyó la renovación integral del Shock Room de la Guardia Central de Pediatría. La compra del equipamiento y los insumos destinados a la refacción edilicia demandaron una inversión total de 21.649.320 pesos.

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Los mismos fueron financiados íntegramente con partidas presupuestarias y fondos de recursos propios de la institución, en el marco de un gasto autorizado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos mediante el expediente Nº 3408965.

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La renovación en el hospital San Roque

La intervención alcanzó un espacio de alta complejidad destinado a la recepción, evaluación y estabilización inicial de pacientes pediátricos en situaciones de urgencia grave. Los trabajos fueron realizados por personal de Mantenimiento del hospital e incluyeron saneamiento profundo de paredes, erradicación de humedad, tareas de revoque y remoción de un antiguo ventiluz.

Además, se aplicó pintura epoxi de grado sanitario en la totalidad del sector, en respuesta a las exigencias de bioseguridad propias de un área crítica.

Como parte de la renovación, también se reemplazó el sistema de iluminación con la instalación de plafones LED de alta eficiencia. Estas mejoras permiten optimizar las condiciones edilicias y funcionales del espacio, favoreciendo tanto las tareas de los equipos de salud como las condiciones de atención de los pacientes pediátricos que requieren intervenciones de urgencia.

Más mejoras

En cuanto al equipamiento, se incorporaron dos nuevas camillas de traslado e intervención hidráulicas multifuncionales. A diferencia de las anteriores, permiten regular la altura y posición del paciente mediante pedales, reduciendo el esfuerzo manual del personal.

Además, cuentan con sistema de frenado centralizado, barandillas protectoras de acero inoxidable y un lecho de fácil higienización, aportando mayores condiciones de seguridad y confort durante la atención.

El Shock Room de la Guardia Central de Pediatría dispone de la infraestructura técnica y el equipamiento de alta complejidad necesarios para la realización de reanimación cardiopulmonar avanzada, soporte de respiración asistida y monitoreo continuo de signos vitales.

Asimismo, cuenta con un kit farmacológico completo de urgencia para garantizar la disponibilidad inmediata de los medicamentos necesarios durante la estabilización de pacientes.

La renovación del sector constituye una mejora tanto para la capacidad de respuesta ante urgencias pediátricas como para las condiciones de trabajo del personal de salud.

Hospital San Roque Provincia Pediatría
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