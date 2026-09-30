Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este miércoles en París de una reunión de trabajo con funcionarios nacionales, empresarios e inversores europeos, en el marco de la Argentina Week. La actividad combinó promoción de inversiones y conversaciones políticas con mandatarios provinciales.

Frigerio estuvo acompañado por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo. Ante representantes del sector privado, presentó las oportunidades que ofrece la provincia y las condiciones que se vienen generando para atraer capital y generar empleo.

“Entre Ríos tiene todo para ser protagonista de la nueva etapa de inversiones que se abre en la Argentina”, sostuvo Frigerio. En esa línea, afirmó que la administración provincial trabaja en el ordenamiento del Estado, la reducción de impuestos y la eliminación de trabas para favorecer la actividad privada.

El gobernador puso el foco en sectores como la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, la economía del conocimiento, la logística y el turismo. También destacó como ventajas competitivas la ubicación geográfica, la matriz productiva y el capital humano entrerriano.

Del encuentro participaron representantes de compañías europeas como Veepee, Contentsquare, Qonto, Mirakl, Ledger, Batipart, ViaDialog, Arthur, Bersay, NorthBaires, Longtable, Accor y Winscott.

La agenda política

La actividad productiva se desarrolló en paralelo con el acercamiento político del Gobierno nacional a los gobernadores que viajaron a Francia. En una cena realizada en la Embajada argentina, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunió a mandatarios provinciales para analizar el vínculo entre Nación y provincias, la coparticipación y las demandas de cada distrito.

Uno de los temas centrales fue la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada para modificar el esquema de elecciones primarias de cara a 2027. El oficialismo busca reunir los consensos parlamentarios necesarios para eliminar las PASO o, como alternativa, avanzar con una nueva suspensión. La discusión continúa abierta y existen distintas posiciones entre los gobernadores y los bloques legislativos.

Santilli encabezó la cena acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. El encuentro fue presentado como parte de una estrategia para fortalecer el diálogo directo con los gobernadores y revisar el vínculo institucional entre la Nación y las administraciones provinciales.

Los mandatarios

Participaron Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. También estuvo Myriam Prunotto, vicegobernadora de Córdoba.

La presencia entrerriana en París se inscribe así en una doble agenda: por un lado, la promoción de proyectos y oportunidades para la provincia ante potenciales inversores; por otro, la participación en las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores en torno a la reforma política y el Presupuesto del próximo año.

La Argentina Week se extenderá hasta el 2 de octubre y contempla reuniones con empresarios, inversores y autoridades. En ese marco, la delegación oficial busca instalar oportunidades de negocios y fortalecer vínculos económicos, mientras continúa la negociación política sobre las iniciativas que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso.