Uno Entre Rios | El País | Frigerio

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Frigerio presentó sectores estratégicos ante empresarios europeos, mientras la Casa Rosada busca consensos de cara a 2027.

30 de septiembre 2026 · 19:18hs
Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO.

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este miércoles en París de una reunión de trabajo con funcionarios nacionales, empresarios e inversores europeos, en el marco de la Argentina Week. La actividad combinó promoción de inversiones y conversaciones políticas con mandatarios provinciales.

Frigerio estuvo acompañado por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo. Ante representantes del sector privado, presentó las oportunidades que ofrece la provincia y las condiciones que se vienen generando para atraer capital y generar empleo.

Argentina y Brasil proyectan casi 19.000 vuelos y 3,7 millones de asientos para 2026.

Argentina y Brasil proyectan casi 19.000 vuelos y 3,7 millones de asientos para 2026

Los principales cuestionamientos pusieron el foco en el alcance de la resolución, el rol del Congreso, la soberanía y el el futuro del DNU 70/23.

Extranjerización de la tierra: críticas al fallo de la Corte

“Entre Ríos tiene todo para ser protagonista de la nueva etapa de inversiones que se abre en la Argentina”, sostuvo Frigerio. En esa línea, afirmó que la administración provincial trabaja en el ordenamiento del Estado, la reducción de impuestos y la eliminación de trabas para favorecer la actividad privada.

El gobernador puso el foco en sectores como la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, la economía del conocimiento, la logística y el turismo. También destacó como ventajas competitivas la ubicación geográfica, la matriz productiva y el capital humano entrerriano.

Del encuentro participaron representantes de compañías europeas como Veepee, Contentsquare, Qonto, Mirakl, Ledger, Batipart, ViaDialog, Arthur, Bersay, NorthBaires, Longtable, Accor y Winscott.

La agenda política

La actividad productiva se desarrolló en paralelo con el acercamiento político del Gobierno nacional a los gobernadores que viajaron a Francia. En una cena realizada en la Embajada argentina, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunió a mandatarios provinciales para analizar el vínculo entre Nación y provincias, la coparticipación y las demandas de cada distrito.

Uno de los temas centrales fue la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada para modificar el esquema de elecciones primarias de cara a 2027. El oficialismo busca reunir los consensos parlamentarios necesarios para eliminar las PASO o, como alternativa, avanzar con una nueva suspensión. La discusión continúa abierta y existen distintas posiciones entre los gobernadores y los bloques legislativos.

Santilli encabezó la cena acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. El encuentro fue presentado como parte de una estrategia para fortalecer el diálogo directo con los gobernadores y revisar el vínculo institucional entre la Nación y las administraciones provinciales.

Los mandatarios

Participaron Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. También estuvo Myriam Prunotto, vicegobernadora de Córdoba.

La presencia entrerriana en París se inscribe así en una doble agenda: por un lado, la promoción de proyectos y oportunidades para la provincia ante potenciales inversores; por otro, la participación en las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores en torno a la reforma política y el Presupuesto del próximo año.

La Argentina Week se extenderá hasta el 2 de octubre y contempla reuniones con empresarios, inversores y autoridades. En ese marco, la delegación oficial busca instalar oportunidades de negocios y fortalecer vínculos económicos, mientras continúa la negociación política sobre las iniciativas que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso.

Frigerio Paris PASO
Noticias relacionadas
La Corte dejó operativo el DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras y habilita la venta a extranjeros al revocar sentencia de la Cámara Federal de La Plata que lo declaró inconstitucional

Qué implica para la soberanía el fallo de la Corte Suprema

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Por un fallo de la Corte, ya no hay límites a la venta de tierras a extranjeros

Educación: el presupuesto crecerá 5,6% en términos reales en 2027.

Educación: el presupuesto crecerá 5,6% en términos reales en 2027

Los popes de la CGT se reunieron en la sede de la Uocra.

Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

Ver comentarios

Lo último

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un intento de ataque terrorista

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista"

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Ultimo Momento
Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Frigerio expuso inversiones en París y hubo conversaciones sobre las PASO

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un intento de ataque terrorista

Israel afirmó que el hecho en el vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista"

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Policiales
Policía Federal dio un golpe contra el contrabando en Concordia

Policía Federal dio un golpe contra el contrabando en Concordia

Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de vivienda en Paraná

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de vivienda en Paraná

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

El Senado aprobó proyectos para impulsar la producción avícola y aliviar la carga fiscal

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

La Municipalidad de Paraná aplicará un aumento salarial del 3,5% con los haberes de septiembre

La Municipalidad de Paraná aplicará un aumento salarial del 3,5% con los haberes de septiembre

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Silvia Bechir, entre la profesión y el vínculo con el cliente

Silvia Bechir, entre la profesión y el vínculo con el cliente

Dejanos tu comentario