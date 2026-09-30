La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Paseo Puerta del Sol en la capital entrerriana. El proyecto contempló el saneamiento del arroyo Las Viejas.

La Municipalidad de Paraná inauguró el Paseo Puerta del Sol, la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas.

La Municipalidad de Paraná dejó formalmente inaugurada una importante obra de infraestructura e integración urbana para la capital provincial: el Paseo Puerta del Sol. La intervención concretada no solo resolvió demandas históricas hidráulicas en la cuenca del arroyo Las Viejas , sino que transformó la zona en un nuevo espacio público de recreación y vinculación ambiental con el río Paraná y el Balneario Thompson.

La finalización del trabajo se da en un contexto de restricciones presupuestarias y reconfiguración del financiamiento de la obra pública. Pese a ese escenario, la comuna de la capital entrerriana decidió culminar los trabajos para reconvertir un borde urbano postergado en un corredor transitable, seguro e integrado.

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Sabido es que durante décadas, el arroyo Las Viejas funcionó como un límite y una barrera geográfica para la ciudad debido a la degradación ambiental, la acumulación de residuos y los problemas de erosión.

Es así que la obra inaugurada este miércoles por la Municipalidad de Paraná cambia de manera radical esa dinámica:

* Saneamiento e infraestructura hidráulica: se sistematizó el curso de agua para prevenir inundaciones, ordenar el caudal y mitigar la inestabilidad de las márgenes.

* Recuperación ambiental: se saneó el canal para reducir su impacto como receptor de contaminantes y revalorizar su vínculo ambiental con el río Paraná.

* Nuevo espacio público y conectividad: el Paseo Puerta del Sol suma iluminación, senderos peatonales, bicisenda, mobiliario urbano y accesorios que conectan a barrios históricamente aislados entre sí.

* Vinculación turística y paisajística: revaloriza el borde costero vinculando de forma directa la trama urbana con el sector del Balneario Thompson y la franja del río.

Desde el municipio paranaense destacaron que la infraestructura deja de ser un objeto puramente técnico para convertirse en un espacio de encuentro y pertenencia ciudadana., devolviéndole a Paraná la posibilidad de vivir de cara a sus arroyos ya su paisaje natural.