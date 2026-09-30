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Rocamora venció a La Unión de Colón en un amistoso de pretemporada

Rocamora se impuso ante La Unión por 87 a 83 en el estadio Julio César Paccagnella, en La Histórica. El viernes se enfrentarán en Colón.

30 de septiembre 2026 · 14:16hs
Rocamora venció a La Unión de Colón en un amistoso de pretemporada

Prensa Tomás de Rocamora

Tomás de Rocamora derrotó a La Unión de Colón por 87-83 en un encuentro amistoso de pretemporada disputado en el estadio Julio César Paccagnella ante muy buen marco de público. El próximo viernes volverán a enfrentarse pero esta vez en el estadio Carlos Delasoie.

Valentino Occhi fue el goleador del juego con 22 puntos, lo siguieron Krapp con 15, Latorre con 12, Diotto con 11 y Scacchi con 10. En La Unión, Sánchez finalizó con 21 unidades, Dacunda lo hizo con 15 mientras que Caire y Cabrera aportaron 11 cada uno.

Rocamora ganó el certamen con autoridad.

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Rocamora dominó desde el inicio

El equipo dirigido por Sebastián Amato se mantuvo desde el comienzo arriba en el marcador, cerró todos los parciales siempre en ventaja y si bien en los segundos finales la visita tuvo su chances para torcer el rumbo finalmente el resultado quedó a favor por un exiguo margen.

Rocamora cerró el primer tiempo con una ventaja de cinco puntos (47-42). Para destacar, en los primeros 3 minutos no recibió puntos y dentro de los últimos cuatro tuvo una diferencia de 12 (14-2).

Hubo buenos pasajes de Rocamora, con Juan Krapp y Valentino Occhi como los más efectivos, y un escalón por debajo acompañaron Lucas Latorre y Jeremías Diotto. En el segundo cuarto mejoró la faena de Franco Maeso.

La Unión dio pelea

La Unión tuvo sus mejores momentos con los ingresos de Joaquín Sánchez y Mirko Kozar, mientras que Guido Cabrera fue valioso en los minutos iniciales. En su mejor momento el elenco de Martín Guastavino puso el partido 23-23.

Tras un cierre del primer tiempo un tanto picante Rocamora volvió bien, se acopló muy bien a las ofensivas Juan Cruz Scacchi y hubo tiempo muerto cuando el partido quedó 63-54. Desde el goleo de Ignacio Dacunda la visita peleó después el parcial y quedaron 68-61.

En los últimos 10 minutos mejoró mucho La Unión desde el goleo de Joaquín Sánchez y Matías Caire, el partido ganó en paridad mientras que Occhi siguió sacando la cara por Rocamora. El final fue apretado porque la visita se puso a un doble y tuvo la posesión, no logró su objetivo y Occhi sentenció después desde la línea.

Rocamora La Unión
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