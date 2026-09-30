Rocamora venció a La Unión de Colón en un amistoso de pretemporada

Rocamora se impuso ante La Unión por 87 a 83 en el estadio Julio César Paccagnella, en La Histórica. El viernes se enfrentarán en Colón.

Tomás de Rocamora derrotó a La Unión de Colón por 87-83 en un encuentro amistoso de pretemporada disputado en el estadio Julio César Paccagnella ante muy buen marco de público. El próximo viernes volverán a enfrentarse pero esta vez en el estadio Carlos Delasoie.

Valentino Occhi fue el goleador del juego con 22 puntos, lo siguieron Krapp con 15, Latorre con 12, Diotto con 11 y Scacchi con 10. En La Unión, Sánchez finalizó con 21 unidades, Dacunda lo hizo con 15 mientras que Caire y Cabrera aportaron 11 cada uno.

Rocamora dominó desde el inicio

El equipo dirigido por Sebastián Amato se mantuvo desde el comienzo arriba en el marcador, cerró todos los parciales siempre en ventaja y si bien en los segundos finales la visita tuvo su chances para torcer el rumbo finalmente el resultado quedó a favor por un exiguo margen.

Rocamora cerró el primer tiempo con una ventaja de cinco puntos (47-42). Para destacar, en los primeros 3 minutos no recibió puntos y dentro de los últimos cuatro tuvo una diferencia de 12 (14-2).

Hubo buenos pasajes de Rocamora, con Juan Krapp y Valentino Occhi como los más efectivos, y un escalón por debajo acompañaron Lucas Latorre y Jeremías Diotto. En el segundo cuarto mejoró la faena de Franco Maeso.

La Unión dio pelea

La Unión tuvo sus mejores momentos con los ingresos de Joaquín Sánchez y Mirko Kozar, mientras que Guido Cabrera fue valioso en los minutos iniciales. En su mejor momento el elenco de Martín Guastavino puso el partido 23-23.

Tras un cierre del primer tiempo un tanto picante Rocamora volvió bien, se acopló muy bien a las ofensivas Juan Cruz Scacchi y hubo tiempo muerto cuando el partido quedó 63-54. Desde el goleo de Ignacio Dacunda la visita peleó después el parcial y quedaron 68-61.

En los últimos 10 minutos mejoró mucho La Unión desde el goleo de Joaquín Sánchez y Matías Caire, el partido ganó en paridad mientras que Occhi siguió sacando la cara por Rocamora. El final fue apretado porque la visita se puso a un doble y tuvo la posesión, no logró su objetivo y Occhi sentenció después desde la línea.