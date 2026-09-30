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Mariano Werner sufrió una durísima sanción en las TC Pick Up

Mariano Werner recibió una multa de 20 millones de pesos y largará último en la próxima fecha, tras las irregularidades en la compresión del motor.

30 de septiembre 2026 · 18:10hs
La compresión del motor de la Foton era irregular en la pasada carrera de Balcarce.

La compresión del motor de la Foton era irregular en la pasada carrera de Balcarce.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC le aplicó una durísima sanción deportiva y económica a Mariano Werner tras la exclusión técnica que sufrió en la 8ª fecha del campeonato de TC Pick Up, disputada el fin de semana pasado en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. El piloto paranaense, que compite a bordo de una Foton Tunland G7, y su motorista, Guillermo Pianca, recibieron duras penalizaciones debido a irregularidades en la compresión reglamentaria de la planta impulsora.

Sanción económica y deportiva para Mariano Werner.

Sanción económica y deportiva para Mariano Werner.

La sanción oficial emitida por el ente fiscalizador determina para Werner una multa económica de 20 millones de pesos y la obligación de largar en la última posición en la próxima Final en la que tome parte. A su vez, deberá presentarse a declarar ante el ente fiscalizador el próximo martes 6 de octubre. Por su parte, para el motorista Pianca se fijó una pena de 10 millones de pesos.

El piloto de Paraná obtuvo el mejor registro clasificatorio en el trazado bonaerense.

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El circuito ubicado en el cerro La Barrosa volverá a tener actividad nacional este fin de semana.

Con el Gurí y Mariano Werner se reestrena el autódromo de Balcarce

Ni la Técnica de la ACTC (el domingo) ni la CAF en su comunicado (el martes), dieron a conocer el valor numérico obtenido en la medición de la relación de compresión de la Foton, parámetro que por reglamento técnico debe ser de un máximo de 10.5:1, lo que sitúa la gravedad de la falta bajo la estricta interpretación del rigor del castigo aplicado.

El piloto de Paraná había construido una actuación contundente a lo largo de las jornadas previas. El sábado dominó la clasificación y se adjudicó la pole position con un registro de 1’39”866/1000, aventajando por 943/1000 a Diego Azar (Toyota Hilux) y por 945/1000 a Agustín Canapino (Chevrolet S10), quien completó el top3. Ya en la mañana del domingo, Werner ratificó su potencial al vencer en la 1ª serie con una diferencia de 3”823/1000 sobre el propio Canapino al cabo de 5 giros, perfilándose como el candidato principal para alzarse con la victoria y escaparse en la cima de la Copa de Oro.

En la Final, Werner largó desde la 1ª fila junto a Otto Fritzler (Ford Ranger) y comandó las acciones hasta el 11° giro. Tras un relanzamiento, cayó a la 4ª colocación y se encolumnó detrás de Hernán Palazzo (Toyota Hilux), Fritzler y Diego Ciantini (Ford Ranger). No obstante, cuando restaban solo cuatro vueltas para culminar el recorrido total de más de 20 giros pactados, un inconveniente mecánico lo forzó al abandono en la vuelta 16ª.

Al concluir la competencia, la sumatoria provisional le otorgaba al entrerriano nueve unidades (dos por la pole position, cinco de la serie y dos por largar la prueba principal), ubicándose en el 4° escalón de la Copa a 10 puntos de Fritzler, nuevo líder del certamen. Sin embargo, en su condición de integrante del “grupo de los doce”, la camioneta fue seleccionada para la verificación técnica post carrera.

La exclusión de la TC Pick Up en Balcarce

Al detectarse la anomalía en la relación de compresión, los comisarios técnicos resolvieron su exclusión definitiva del evento. De esta forma, el entrerriano perdió los nueve puntos acumulados durante el fin de semana balcarceño y retrocedió al 9° lugar de la Copa, distanciándose a 19 unidades de la cima.

Con solo tres fechas por delante para el cierre de la temporada, la obligación de partir desde el fondo en la próxima cita de la categoría de camionetas condiciona seriamente sus aspiraciones de conquistar su 2ª corona. ¿El campeón 2023 de la especialidad apelará la sanción de la CAF?

Mariano Werner TC Pick Up ACTC
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