Derrota de Recreativo y victoria de Independiente en el Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino

El Bochas cayó ante SEC de San Juan y el Rojo de Gualeguaychú derrotó a San Lorenzo, en el inicio del Campeonato Argentino que se disputa en Mendoza.

Independiente de Gualeguaychú comenzó con un triunfo su participación en el Campeonato Argentino.

El Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino de hockey sobre patines comenzó a disputarse este lunes en Mendoza, donde competirán hasta el jueves. El certamen cuenta con la participación de dos representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP): Recreativo Bochas Club de Paraná y el Club Atlético Independiente de Gualeguaychú.

El Bochas integra la Zona B y tuvo un comienzo adverso al caer 5 a 2 frente a SEC de San Juan. Lucía Suárez Cismondi y Emilia Alvarenque marcaron los goles de Recreativo, que buscará recuperarse este martes.

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Las dirigidas por Joaquín Berta, Franco Portaluppi y Guido Suárez Ríos se medirán desde las 13.30 con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El cierre de la Primera Fase será el miércoles, a partir de las 18.15, frente a Palmira de Mendoza.

El plantel del equipo paranaenseo está conformado por Emilia Alvarenque, Almendra Galizzi, Josefina Gil Mereles, Maia Gómez, Victoria Kemmerer, Pilar Scopetta, Julia Stieben, Lucía Suárez Cismondi y Malena Tataren.

Por su parte, el Rojo, que compite en la Zona C, tuvo un estreno positivo al derrotar 2 a 0 a San Lorenzo. Clara Amavet y Agustina Lescano Doce fueron las autoras de los tantos del equipo entrerriano.

El elenco del sur provincial afrontará este martes su segundo compromiso, cuando desde las 14.45 se enfrente con Concepción de San Juan. Su participación en la Primera Fase se cerrará el miércoles, a las 17, ante Impsa.

El plantel de Independiente está integrado por Magalí Álvarez, Juanita Barrionuevo, Olivia Heidenreich, Zaira Caceres, Juana Angelini, Clara Amavet, Agostina Montes De Oca, Victoria Casella y Agustina Lescano Doce. El cuerpo técnico está compuesto por Alan Viera y Mariano Bohl.

Los otros grupos del Campeonato Argentino de Clubes

El Campeonato Argentino de Clubes Cadete Femenino cuenta con cuatro zonas. Además de las Zonas B y C, donde compiten los representantes de la UEHP, la Zona A está integrada por Centro Valenciano de San Juan, Giol de Mendoza, Unión Cultural de San Juan y Harrods de Buenos Aires.

En la Zona D participan UVT, Andes Talleres, Argentinos Juniors y Aberastain.

El certamen continuará este martes con la segunda jornada de la Primera Fase y finalizará el jueves, cuando se conozca al campeón argentino de la categoría.