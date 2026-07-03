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Primera Nacional: Patronato oficializó la contratación de Gonzalo Salega

El mediocampista, de último paso por el fútbol de Venezuela, es la segunda incorporación de Patronato.

3 de julio 2026 · 18:06hs
Primera Nacional: Patronato oficializó la contratación de Gonzalo Salega

Patronato sumó su segunda incorporación para encarar la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. En este sentido oficializó este viernes la llegada de Gonzalo Salega. El mediocampista de 27 años, de reciente paso por Portuguesa de Venezuela, se convirtió en la segunda incorporación del equipo dirigido por Marcelo Candia.

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El volante arribó con el pase en su poder y acordó su incorporación mediante un préstamo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. De esta manera, se suma al delantero Diego Armando Díaz, quien días atrás se transformó en el primer refuerzo tras arribar cedido desde Unión de Santa Fe.

Con la llegada de Salega, el cuerpo técnico incorpora una variante para la mitad de la cancha, un sector en el que el equipo sufrió dos bajas durante este mercado de pases. Marcos Enrique y Agustín Araujo rescindieron sus respectivos contratos y dejaron de formar parte del plantel profesional, por lo que el mediocampista llega para aportar alternativas y competencia interna.

La carrera de Gonzalo Salega

Formado en las divisiones inferiores de San Lorenzo, Salega inició su recorrido profesional con un paso por Los Andes. Posteriormente debutó en la Primera Nacional con Deportivo Morón, categoría en la que también defendió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Flandria, acumulando experiencia en uno de los certámenes más competitivos del fútbol argentino.

Su última experiencia fue en Portuguesa de Venezuela, donde disputó 17 encuentros durante el primer semestre de 2026. Ahora tendrá un nuevo desafío con la camiseta rojinegra, con el objetivo de aportar equilibrio, dinámica y experiencia a un equipo que buscará ser protagonista en la segunda parte del campeonato y meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Patronato Gonzalo Salega Primera Nacional
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