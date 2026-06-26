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Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

El delantero de 24 años que llega proveniente de Unión de Santa Fe para reforzar el ataque del conjunto de Patronato.

26 de junio 2026 · 19:24hs
El delantero arregló su llegada a Patronato.

El delantero arregló su llegada a Patronato.

Patronato comenzó a mover el mercado de pases y oficializó su primera incorporación de cara a la segunda parte de la temporada. Se trata de Diego Armando Díaz, delantero de 24 años que llega proveniente de Unión de Santa Fe para reforzar el ataque del conjunto rojinegro.

El atacante, oriundo de Los Frentones, Chaco, se suma al plantel entrerriano a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, en un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2026.

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La llegada de Díaz representa la primera cara nueva en esta ventana de transferencias para el equipo de Paraná, que busca potenciar su plantel con el objetivo de afrontar con mayores herramientas la segunda mitad del campeonato.

Con pasado reciente en el Tatengue, el delantero intentará ganar protagonismo y aportar su cuota goleadora en un equipo que necesita variantes ofensivas y mayor peso en los últimos metros.

El anuncio de Patronato en las redes

Desde la institución Rojinegra anunciaron su incorporación con entusiasmo a través de sus canales oficiales, destacando la importancia de sumar una nueva pieza para el plantel profesional.

Patronato Unión Primera Nacional
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