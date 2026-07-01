San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

San Martín de Tucumán enfrentó en Villa Sarmiento a Patronato en seis oportunidades. El Ciruja ganó los últimos tres juegos en la Comarca Rojinegra.

Patronato volverá a escena este domingo cuando reciba a San Martín de Tucumán en el marco de la 19° fecha de la Primera Nacional, Zona B. Este juego, que marcará el inicio del recorrido de ambos elencos en la segunda rueda de la fase regular, fue programado para el domingo a partir de las 15.30 en el estadio Grella.

El Rojinegro y el Ciruja construyeron una rivalidad que atravesó distintas categorías del fútbol argentino. Ee enfrentaron en el Torneo Argentino A, la Primera Nacional, la Superliga —torneo que actualmente se denomina Liga Profesional— y la Copa Argentina, con encuentros tanto en barrio Villa Sarmiento como en el Jardín de la República.

En Paraná, sin embargo, el historial favorece ampliamente al conjunto tucumano. Disputaron seis partidos y San Martín permanece invicto, con tres triunfos y misma cantidad de empates.

Patronato sumó en los primeros juegos ante el Ciruja

El primer antecedente se registró el 17 de febrero de 2002, por la 13ª fecha del Torneo Argentino A. Patronato, integrado por una base de jóvenes futbolistas y apuntalado por la experiencia de Eduardo Lell, igualó 2 a 2 frente a un experimentado San Martín en una actuación que recibió el reconocimiento del público, algo poco habitual en aquella etapa del certamen.

El conjunto tucumano abrió el marcador a los 14 minutos mediante Walter Pereyra, quien sorprendió con un remate desde larga distancia al advertir adelantado al arquero Alexis Rodríguez.

Tras una serie de ataques que convirtieron a Marcos Gutiérrez en la gran figura visitante, el Rojinegro, que en ese entonces era dirigido por Juan Amador Sánchez, alcanzó la igualdad a los 38 minutos: centro de Santa María y definición sutil de Carlos Rodríguez.

En el complemento, Patronato pasó al frente a los 66 minutos con un cabezazo de Matías Zapata tras un centro de Gabriel Graciani. Sin embargo, a diez minutos del final, una mala salida de Alexis Rodríguez fue aprovechada por Carlos Díaz para decretar el definitivo 2 a 2.

El siguiente enfrentamiento en el Grella llegó más de ocho años después, el 22 de agosto de 2010, por la tercera fecha de la Primera B Nacional. El partido terminó igualado sin goles.

Patronato transitaba su primera experiencia en la categoría y había iniciado el campeonato con una victoria sobre Belgrano de Córdoba por 2 a 0 y un empate con marcador cerrado frente a Instituto en Alta Córdoba.

Ante San Martín el dueño de casa dejó escapar dos puntos en condición de local al no encontrar los caminos para vulnerar el sólido planteo defensivo del conjunto tucumano.

Uno de los partidos más recordado entre Patronato y San Martín en la capital entrerriana se disputó el 12 de noviembre de 2018 por la 12ª fecha de la temporada 18/19 de la Superliga Argentina de Fútbol.

Patronato protagonizó un primer tiempo perfecto y llegó al descanso con una ventaja de 3 a 0 gracias a un gol y un penal convertidos por Facundo Barceló y otra pena máxima ejecutada por Mauricio Sperdutti.

El uruguayo Barceló abrió la cuenta tras conectar un centro de Sperdutti. Más tarde, Renzo Vera provocó un penal que el propio Sperdutti transformó en el segundo tanto. Antes del entretiempo, otro penal, esta vez convertido por Barceló, parecía sentenciar la historia.

Sin embargo, el complemento modificó por completo el desarrollo. Patronato desperdició situaciones para ampliar la diferencia y San Martín reaccionó. Claudio Bieler descontó de penal a los 61 minutos, Ramiro Costa marcó el segundo con un potente remate de media distancia y, cuando restaban apenas seis minutos, Luciano Pons selló el inesperado 3 a 3. La igualdad dejó al conjunto entrerriano en zona de descenso y transformó aquella remontada en uno de los encuentros más impactantes de la temporada.

El inicio del dominio de San Martín de Tucumán

El 17 de septiembre de 2023, por la 34ª fecha de la Primera Nacional, San Martín consiguió una nueva victoria en Paraná al imponerse por 3 a 1. Patronato comenzó mejor y se adelantó a los cinco minutos mediante Ignacio Russo.

A los 36 minutos ambos equipos quedaron con diez futbolistas por las expulsiones de Mateo Levato y Nahuel Brunet. En ese contexto, el conjunto tucumano mostró mayor solidez y alcanzó la igualdad en tiempo agregado del primer tiempo gracias a Mateo Acosta, quien aprovechó un error en la salida de Nicolás Domingo.

En la segunda etapa, Leonel Bucca marcó el 2 a 1 tras capturar un rebote concedido por Julio Salva y Nahuel Banegas sentenció el 3 a 1, un resultado que complicó seriamente las aspiraciones de Patronato de ingresar al Reducido.

La tendencia favorable para el Ciruja continuó el 6 de octubre de 2024. San Martín ganó 1 a 0 con un remate de media distancia de Matías García a los 34 minutos. Patronato tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador a los siete minutos, pero Emanuel Dening desperdició un penal. La victoria le permitió al equipo tucumano asegurarse el primer puesto de la Zona A y el pase a la final por el ascenso con dos fechas de anticipación.

El antecedente más reciente se disputó el 23 de febrero de 2025, por la tercera fecha de la Primera Nacional. Otra vez San Martín se llevó los tres puntos al imponerse por 1 a 0 con un gol de penal de Juan Cuevas a los 31 minutos.