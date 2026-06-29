Patronato oficializó la salida de Marcos Enrique

El mediocampista central rescindió su vínculo laboral con Patronato. Es la segunda baja en el plantel del Rojinegro.

Patronato oficializó este lunes la segunda baja de su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del mediocampista central Marcos Enrique, quien rescindió de común acuerdo su vínculo con la institución, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre.

El volante, nacido en la localidad santafesina de Frank, se incorporó al Rojinegro a mediados de 2025, proveniente de Quilmes. Durante su paso por el conjunto de barrio Villa Sarmiento disputó 20 partidos. En la actual temporada sumó ocho presencias, aunque solo fue titular en dos encuentros, ambos bajo la conducción técnica de Rubén Forestello.

#FútbolProfesional | El futbolista Marcos Enrique no continuará en el plantel profesional. El volante rescindió su vínculo con la institución en común acuerdo entre las partes. pic.twitter.com/k0WoCY4KU5

La salida de Enrique se suma a la del mediocampista ofensivo Agustín Araujo, quien también dejó la institución en el presente mercado de pases.

En contrapartida, el equipo dirigido por Marcelo Candia concretó la incorporación del delantero Diego Díaz, quien llegó a préstamo desde Unión de Santa Fe y permanecerá en el club hasta el 31 de diciembre.

La agenda de Patronato

Patronato volverá a escena el domingo 5 de julio, ocasión en la que recibirá desde las 15.30 a San Martín de Tucumán en el marco de la 19° fecha, Zona B.

El siguiente desafío será el 12 de julio. En esa oportunidad el Rojinegro se trasladará al norte del país donde visitará a Gimnasia y Tiro de Salta. Ese cotejo, válido por la fecha 20, comenzará a las 17.