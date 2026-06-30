Con Diego Díaz Patronato proyecta el encuentro ante San Martín

Diego Díaz se incorporó al plantel de Patronato. El domingo el Rojinegro recibirá al Ciruja en el Grella.

Tras haber gozado libre el fin de semana el plantel de Patronato retomó los entrenamientos con vistas al inicio de la segunda rueda de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. En el regreso a los trabajos sobresalió la presencia de la flamante incorporación del Rojinegro: Diego Díaz.

El delantero, que fue cedido a préstamo por Unión de Santa Fe hasta el 31 de diciembre, lució por primera vez la indumentaria del elenco de barrio Villa Sarmiento en el entrenamiento realizado en el predio La Capillita.

El futbolista oriundo de la localidad chaqueña de Los Frontones es la única incorporación que realizó el conjunto dirigido por Marcelo Candia en el mercado de pases. El atacante viene de disputar ocho encuentros en el primer semestre. En ese recorrido se hizo presente en una ocasión en la goleada del Tatengue sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 0 en el estadio 15 de abril.

Por contrapartida, Patronato sufrió dos bajas en el plantel. Se trata de los mediocampistas Marcos Enrique y Agustín Araujo, quienes rescindieron sus vínculos contractuales.

La agenda de Patronato

Patronato volverá a escena el domingo 5 de julio, ocasión en la que recibirá desde las 15.30 a San Martín de Tucumán en el marco de la 19° fecha, Zona B.

El siguiente desafío será el 12 de julio. En esa oportunidad el Rojinegro se trasladará al norte del país donde visitará a Gimnasia y Tiro de Salta. Ese cotejo, válido por la fecha 20, comenzará a las 17.

Posteriormente el elenco dirigido por Marcelo Candia retornará a barrio Villa Sarmiento para enfrentar a Atlanta. El cruce ante el Bohemio, correspondiente al 21° capítulo, fue programado para el lunes 20 a las 20.