Uno Entre Rios | Ovación | Diego Díaz

Con Diego Díaz Patronato proyecta el encuentro ante San Martín

Diego Díaz se incorporó al plantel de Patronato. El domingo el Rojinegro recibirá al Ciruja en el Grella.

30 de junio 2026 · 10:00hs
Con Diego Díaz Patronato proyecta el encuentro ante San Martín

Prensa Patronato

Tras haber gozado libre el fin de semana el plantel de Patronato retomó los entrenamientos con vistas al inicio de la segunda rueda de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. En el regreso a los trabajos sobresalió la presencia de la flamante incorporación del Rojinegro: Diego Díaz.

El delantero, que fue cedido a préstamo por Unión de Santa Fe hasta el 31 de diciembre, lució por primera vez la indumentaria del elenco de barrio Villa Sarmiento en el entrenamiento realizado en el predio La Capillita.

mundial 2026: argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a cabo verde

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Urquiza da pelea en la Liga Federal

Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

El futbolista oriundo de la localidad chaqueña de Los Frontones es la única incorporación que realizó el conjunto dirigido por Marcelo Candia en el mercado de pases. El atacante viene de disputar ocho encuentros en el primer semestre. En ese recorrido se hizo presente en una ocasión en la goleada del Tatengue sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 0 en el estadio 15 de abril.

Por contrapartida, Patronato sufrió dos bajas en el plantel. Se trata de los mediocampistas Marcos Enrique y Agustín Araujo, quienes rescindieron sus vínculos contractuales.

Nota relacionada. Patronato oficializó la salida de Marcos Enrique

La agenda de Patronato

Patronato volverá a escena el domingo 5 de julio, ocasión en la que recibirá desde las 15.30 a San Martín de Tucumán en el marco de la 19° fecha, Zona B.

El siguiente desafío será el 12 de julio. En esa oportunidad el Rojinegro se trasladará al norte del país donde visitará a Gimnasia y Tiro de Salta. Ese cotejo, válido por la fecha 20, comenzará a las 17.

Posteriormente el elenco dirigido por Marcelo Candia retornará a barrio Villa Sarmiento para enfrentar a Atlanta. El cruce ante el Bohemio, correspondiente al 21° capítulo, fue programado para el lunes 20 a las 20.

Diego Díaz Patronato San Martín
Noticias relacionadas
Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos

Los finalistas del torneo de Pelota a mano.

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

El correntino firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2027.

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Banco Provincial, campeón del Torneo Dos Orillas de Damas.

Banco Provincial es el campeón del Torneo Dos Orillas de Damas

Ver comentarios

Lo último

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Ultimo Momento
La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Anses: cronograma de pagos de julio

Anses: cronograma de pagos de julio

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo 3 por el Saque

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

La provincia
La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Julio Rodríguez Signes: El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible

Julio Rodríguez Signes: "El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible"

Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Dejanos tu comentario