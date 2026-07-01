Adrián Franklin, el árbitro designado para Patronato-San Martín, estuvo mencionado en chats investigados

El santafesino dirigirá el domingo el encuentro entre Patronato y el Santo tucumano. Estuvo involucrado en conexiones con apuestas clandestinas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las designaciones arbitrales para los encuentros correspondientes a la 19ª fecha de la Primera Nacional. En este marco, Patronato recibirá el próximo domingo, desde las 15.30, a San Martín de Tucumán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El santafesino Adrián Franklin será el encargado de impartir justicia. Estará acompañado por los asistentes Manuel Sánchez y Mariana Dure, mientras que Franco Rioja se desempeñará como cuarto árbitro.

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El árbitro que estuvo involucrado en posibles conexiones con apuestas clandestinas

La designación de Franklin vuelve a cobrar relevancia luego de que, a comienzos de abril, su nombre apareciera mencionado en una serie de presuntos chats filtrados, difundidos por distintos medios de comunicación, que forman parte de una investigación vinculada a supuestos arreglos de partidos y posibles conexiones con apuestas ilegales.

Las conversaciones involucran a un árbitro con trayectoria en el ascenso y a un dirigente de peso dentro de la AFA, lo que volvió a instalar el debate sobre la transparencia en las categorías de ascenso. No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades sobre los hechos mencionados.

De acuerdo con el contenido de los mensajes difundidos, también aparece un contacto identificado como "Tovi II", que distintos medios señalaron como una presunta referencia a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

En uno de los chats divulgados, ese contacto manifiesta la intención de "alcanzarle 300 a Adrián", lo que, según las publicaciones periodísticas, sería una alusión a Franklin. En la misma conversación se aclara que esa suma "no tiene que ver con lo de Lobo", en aparente referencia a otro expediente que involucra al árbitro Luis Lobo Medina y un supuesto pago de 400 mil pesos.

Hasta el momento, ni Franklin ni los demás involucrados registran sanciones derivadas de la investigación, que continúa bajo análisis.

Historial con Patronato

Franklin dirigió a Patronato en cinco oportunidades. En ese derrotero el Rojinegro celebró dos victorias, empató dos juegos y perdió la restante historia.

A continuación el detalle de los encuentros que protagonizó el Santo bajo el arbitraje del juez santafesino:

13 de julio de 2021: Patronato 1 – Villa San Carlos 0 (octavos de final Copa Argentina)

24 de marzo de 2024: Gimnasia Jujuy 1 – Patronato 1

16 de marzo de 2025: Deportivo Maipú 1 – Patronato 1

4 de mayo de 2025: Patronato 3 – Racing de Córdoba 2

12 de julio de 2025: Gimnasia y Tiro 2 – Patronato 1

Programa de la 19° fecha de la Primera Nacional

Sábado

15: Colegiales - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Franco Acita

15.30: Almagro - Atlético Rafaela

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

15.30: Nueva Chicago - Güemes

Árbitro: Bryan Ferreyra

15.30: Temperley - Tristán Suárez

Árbitro: Álvaro Carranza

18: Quilmes - Atlanta

Árbitro: Juan Pafundi

Domingo 5 de julio

15.30 Patronato (P.) - San Martín (T.)

Árbitro: Adrián Franklin

16: Midland - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Felipe Viola

16: San Martín (San Jua) - Chacarita

Árbitro: Daniel Zamora

16.30 Dep. Maipú - Agropecuario

Árbitro: Lucas Cavallero