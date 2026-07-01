Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Adrián Franklin, el árbitro designado para Patronato-San Martín, estuvo mencionado en chats investigados

El santafesino dirigirá el domingo el encuentro entre Patronato y el Santo tucumano. Estuvo involucrado en conexiones con apuestas clandestinas.

1 de julio 2026 · 14:04hs
Adrián Franklin, el árbitro designado para Patronato-San Martín, estuvo mencionado en chats investigados

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las designaciones arbitrales para los encuentros correspondientes a la 19ª fecha de la Primera Nacional. En este marco, Patronato recibirá el próximo domingo, desde las 15.30, a San Martín de Tucumán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El santafesino Adrián Franklin será el encargado de impartir justicia. Estará acompañado por los asistentes Manuel Sánchez y Mariana Dure, mientras que Franco Rioja se desempeñará como cuarto árbitro.

El trofeo de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial quedará en la capital entrerriana.

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

san martin de tucuman, el visitante que nunca tropezo en el grella

San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

El árbitro que estuvo involucrado en posibles conexiones con apuestas clandestinas

La designación de Franklin vuelve a cobrar relevancia luego de que, a comienzos de abril, su nombre apareciera mencionado en una serie de presuntos chats filtrados, difundidos por distintos medios de comunicación, que forman parte de una investigación vinculada a supuestos arreglos de partidos y posibles conexiones con apuestas ilegales.

Las conversaciones involucran a un árbitro con trayectoria en el ascenso y a un dirigente de peso dentro de la AFA, lo que volvió a instalar el debate sobre la transparencia en las categorías de ascenso. No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades sobre los hechos mencionados.

De acuerdo con el contenido de los mensajes difundidos, también aparece un contacto identificado como "Tovi II", que distintos medios señalaron como una presunta referencia a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Nota relacionada: San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

En uno de los chats divulgados, ese contacto manifiesta la intención de "alcanzarle 300 a Adrián", lo que, según las publicaciones periodísticas, sería una alusión a Franklin. En la misma conversación se aclara que esa suma "no tiene que ver con lo de Lobo", en aparente referencia a otro expediente que involucra al árbitro Luis Lobo Medina y un supuesto pago de 400 mil pesos.

Hasta el momento, ni Franklin ni los demás involucrados registran sanciones derivadas de la investigación, que continúa bajo análisis.

Historial con Patronato

Franklin dirigió a Patronato en cinco oportunidades. En ese derrotero el Rojinegro celebró dos victorias, empató dos juegos y perdió la restante historia.

A continuación el detalle de los encuentros que protagonizó el Santo bajo el arbitraje del juez santafesino:

13 de julio de 2021: Patronato 1 – Villa San Carlos 0 (octavos de final Copa Argentina)

24 de marzo de 2024: Gimnasia Jujuy 1 – Patronato 1

16 de marzo de 2025: Deportivo Maipú 1 – Patronato 1

4 de mayo de 2025: Patronato 3 – Racing de Córdoba 2

12 de julio de 2025: Gimnasia y Tiro 2 – Patronato 1

Programa de la 19° fecha de la Primera Nacional

Sábado

15: Colegiales - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Franco Acita

15.30: Almagro - Atlético Rafaela

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

15.30: Nueva Chicago - Güemes

Árbitro: Bryan Ferreyra

15.30: Temperley - Tristán Suárez

Árbitro: Álvaro Carranza

18: Quilmes - Atlanta

Árbitro: Juan Pafundi

Domingo 5 de julio

15.30 Patronato (P.) - San Martín (T.)

Árbitro: Adrián Franklin

16: Midland - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Felipe Viola

16: San Martín (San Jua) - Chacarita

Árbitro: Daniel Zamora

16.30 Dep. Maipú - Agropecuario

Árbitro: Lucas Cavallero

Patronato Primera Nacional Apuestas
Noticias relacionadas
con diego diaz patronato proyecta el encuentro ante san martin

Con Diego Díaz Patronato proyecta el encuentro ante San Martín

patronato oficializo la salida de marcos enrique

Patronato oficializó la salida de Marcos Enrique

El delantero arregló su llegada a Patronato.

Patronato suma su primer refuerzo: Diego Armando Díaz llega desde Unión

Alejandro Leiva firmando su contrato con Patronato.

Alejandro Leiva firmó su primer contrato con Patronato

Ver comentarios

Lo último

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Ultimo Momento
Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Policiales
Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Ovación
Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

La provincia
Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Paro docente: Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa

Paro docente: "Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa"

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

Dejanos tu comentario