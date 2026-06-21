Primera Nacional: Patronato empató 1 a 1 con Ferrocarril Midland Patronato no pudo contra Ferrocarril Midland por la fecha 4 de la Primera Nacional. Empató 1 a 1 en el Grella. 21 de junio 2026 · 15:37hs

Patronato empata 0 a 0 con Ferrocarril Midland

Patronato empató este domingo 1 a 1 con Ferrocarril Midland, por la cuarta fecha de la Primera Nacional de fútbol. El gol rojinegro lo anotó Hernán Rivero, a los 26 minutos del primer tiempo y Agustín Campana le dio el gol a Midland a los 20 minutos del segundo tiempo.

Un triunfo del rojinegro significaba posicionarse en el Reducido; en cambio una derrota lo pondría en zona de descenso. Sin embargo el empate lo deja en el 15° en la tabla. Lleva cinco partidos sin conocer el triunfo en el torneo. Situación que comienza a complicarlo.

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SÍNTESIS DEL PARTIDO Patronato 1-1 Midland. Goles: 27’PT: Genaro Cepeda -en contra- (PAT). 20’ST: Agustín Campana (MID). Formaciones: Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia. Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Dylan Aguilar, Jesús Camaño; Agustín Campana, Maximiliano Rogoski, Marcos Roseti; Rodrigo Cao. DT: Joaquín Iturrería. LEER MÁS: Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen's No pudo ante su gente El tiempo final transcurrió y Patronato no pudo volver a torcer la historia. Fue empate y el Rojinegro cerró la primera rueda con 21 puntos, con los que quedó en la 15ª posición de la tabla: cuatro victorias, nueve empates y cinco derrotas; 12 goles a favor y 15 en contra. Mucho para mejorar en el equipo de Marcelo Candia, que tendrá dos semanas para preparar su próximo partido de local ante San Martín de Tucumán.