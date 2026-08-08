Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Messi llega este sábado a Rosario para despedir a su padre

Messi llegará este sábado a Rosario para despedir a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima y sin velatorio público, rodeado de su familia.

8 de agosto 2026 · 16:04hs
Messi llega este sábado a Rosario para despedir a su padre.

Messi llega este sábado a Rosario para despedir a su padre.

Lionel Messi llegará este sábado a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años tras atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses. El capitán de la Selección argentina arribaría a su ciudad natal entre las 20 y las 20.30, según la información preliminar a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La familia decidió atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva. No habría velatorio público y la despedida se desarrollaría exclusivamente en el ámbito íntimo. El cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en Villa Gobernador Gálvez, aunque los detalles y horarios del procedimiento se mantienen bajo estricto hermetismo y todavía no fueron comunicados oficialmente, tal como se indicó en el comunicado de la clínica donde murió.

El deceso de Jorge Messi ocurrió ayer, a las 22. Estaba internado en una clínica de la ciudad de Rosario.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel 

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

LEER MÁS: Jorge Messi falleció en el Sanatorio Centro de Rosario: qué dice el comunicado oficial

Lionel Messi llega este sábado a Rosario tras la muerte de su padre

Lionel Messi se encontraría en viaje hacia Rosario para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. Jorge Messi falleció en Rosario después de una prolongada enfermedad y había recibido atención médica durante los últimos meses, período en el que Lionel siguió de cerca la evolución de su estado de salud.

Desde que se conoció la noticia, clubes, federaciones y organismos del fútbol mundial expresaron sus condolencias, entre ellos la AFA, la Conmebol, el Barcelona y distintas instituciones vinculadas con la trayectoria deportiva del capitán argentino. El organismo sudamericano también difundió un mensaje de pesar por la muerte de Jorge Messi.

La llegada de Lionel Messi a Rosario está prevista para alrededor de las 20. La despedida de su padre se realizará sin velatorio público, en un ámbito estrictamente privado y familiar, con la intención de preservar la intimidad en uno de los momentos más dolorosos de la vida del futbolista.

Lionel Messi Jorge Messi Rosario
Noticias relacionadas
Boca y Vélez igualaron en el Ducó.

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño.

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Estudiantes volvió con goleada, Rowing no pudo en Rosario y Tilcara arrasó.

Estudiantes volvió con goleada, Rowing no pudo en Rosario y Tilcara arrasó

Sionista le ganó como visitante a Estudiantes en la primera fecha de la Liga Provincial.

Los paranaenses tuvieron su estreno en la Liga Provincial de la FBER

Ver comentarios

Lo último

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Ultimo Momento
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Policiales
Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Victoria: detuvieron a seis personas por promocionar casinos virtuales no habilitados

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

Paraná: le rebaron a un repartidor las zapatillas que debía entregar

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

Paraná: secuestran casi medio kilo de marihuana y cocaína

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

Estafa: allanamientos con resultados positivos y un detenido

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

La Paz: esclarecen robo calificado y hay dos detenidos

Ovación
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Boca y Vélez repartieron puntos en el Tomás Adolfo Ducó

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

Camila Pérez Torquati cruzó fronteras para cumplir su sueño

River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

River no levanta cabeza: perdió con Tigre y sufrió su sexta derrota al hilo

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

Catalina Borrero Müller fue clave para la victoria de Las Panteritas en el clásico

La provincia
El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

El Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord cercano a los 20.000 millones de pesos

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

Más de 150 personas participaron de una jornada sobre lactancia promovida por el Ministerio de Salud

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

El quirófano móvil recorrerá seis barrios de Paraná durante agosto con seis operativos de castración

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes

Los excesos hídricos se generalizaron en Entre Ríos y un frente frío traerá alivio desde este viernes

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Paraná homenajeó al Indio Solari en el edificio del Correo Argentino

Dejanos tu comentario