Messi llega este sábado a Rosario para despedir a su padre.

Messi llegará este sábado a Rosario para despedir a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima y sin velatorio público, rodeado de su familia.

Lionel Messi llegará este sábado a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años tras atravesar un delicado estado de salud durante los últimos meses. El capitán de la Selección argentina arribaría a su ciudad natal entre las 20 y las 20.30, según la información preliminar a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La familia decidió atravesar las próximas horas bajo absoluta reserva. No habría velatorio público y la despedida se desarrollaría exclusivamente en el ámbito íntimo. El cuerpo de Jorge Messi sería inhumado en el cementerio Parque del Solar, en Villa Gobernador Gálvez, aunque los detalles y horarios del procedimiento se mantienen bajo estricto hermetismo y todavía no fueron comunicados oficialmente, tal como se indicó en el comunicado de la clínica donde murió.

Lionel Messi llega este sábado a Rosario tras la muerte de su padre

Lionel Messi se encontraría en viaje hacia Rosario para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol. Jorge Messi falleció en Rosario después de una prolongada enfermedad y había recibido atención médica durante los últimos meses, período en el que Lionel siguió de cerca la evolución de su estado de salud.

Desde que se conoció la noticia, clubes, federaciones y organismos del fútbol mundial expresaron sus condolencias, entre ellos la AFA, la Conmebol, el Barcelona y distintas instituciones vinculadas con la trayectoria deportiva del capitán argentino. El organismo sudamericano también difundió un mensaje de pesar por la muerte de Jorge Messi.

La llegada de Lionel Messi a Rosario está prevista para alrededor de las 20. La despedida de su padre se realizará sin velatorio público, en un ámbito estrictamente privado y familiar, con la intención de preservar la intimidad en uno de los momentos más dolorosos de la vida del futbolista.