Peligro de quiebra en San Lorenzo

La Justicia le dio cinco días a San Lorenzo para saldar una deuda millonaria al fondo suizo AIS Investment Fund, por un préstamo que le realizó en 2020.

14 de octubre 2025 · 19:36hs
San Lorenzo atraviesa un pésimo presente institucional y económico.

San Lorenzo atraviesa un pésimo presente institucional y económico.

San Lorenzo está en peligro de quiebra. La Justicia le notificó este martes que tiene cinco días para saldar la deuda que mantiene con el fondo suizo AIS Investment Fund y ronda los 4.7 millones de dólares, por un préstamo que había recibido por la cesión de derechos de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú en 2020.

En aquel entonces, el club comprador había enviado documentos y el Ciclón, entonces presidido por Marcelo Tinelli, sacó un crédito y le dieron un préstamo. Sin embargo, el elenco ruso no quiso pagarle al fondo que dio el dinero y se lo desembolsó al club de Boedo, que nunca devolvió la plata al AIS Investment Fund.

El Pulpo González marcó el gol de la victoria para San Martín de San Juan.

San Martín de San Juan le dio otro duro golpe a San Lorenzo

La novela entre San Lorenzo y Marcelo Moretti tendrá otro capítulo.

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Semanas atrás, la entidad suiza había pedido la quiebra de la institución y el año pasado San Lorenzo fue condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses, lo que da la cifra actual. Ahora tendrá cinco días para recaudar ese dinero.

La única salida que tiene la institución argentina es recaudar el dinero y saldar la deuda, ya que no hay ninguna otra instancia en la que pueda apelar. Cabe resaltar que los abogados del club vienen trabajando en esta causa desde hace un año porque el reclamo del fondo suizo no es de ahora, pero tras varios intentos, no pudieron llegar a un entendimiento y la Justicia tomó esta determinación que pone en peligro el futuro de la institución.

El pésimo momento de San Lorenzo

La noticia llega en medio de la crisis institucional que atraviesa, luego de que Marcelo Moretti se presentara el lunes en la sede y tuviera que huir en un patrullero por una movilización de los socios que pedían su renuncia.

Argentina ante un nuevo amistoso.

Argentina le gana a Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026

Jorge Brito también dejó en claro que la continuidad del técnico no está en duda por parte del club.

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Inglaterra quiere ser uno de los animadores del Mundial 2026.

Inglaterra goleó a Letonia y clasificó al Mundial

Los jugadores de Argentina junto a Sorín.

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

