Peligro de quiebra en San Lorenzo

La Justicia le dio cinco días a San Lorenzo para saldar una deuda millonaria al fondo suizo AIS Investment Fund, por un préstamo que le realizó en 2020.

San Lorenzo está en peligro de quiebra. La Justicia le notificó este martes que tiene cinco días para saldar la deuda que mantiene con el fondo suizo AIS Investment Fund y ronda los 4.7 millones de dólares, por un préstamo que había recibido por la cesión de derechos de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú en 2020.

En aquel entonces, el club comprador había enviado documentos y el Ciclón, entonces presidido por Marcelo Tinelli, sacó un crédito y le dieron un préstamo. Sin embargo, el elenco ruso no quiso pagarle al fondo que dio el dinero y se lo desembolsó al club de Boedo, que nunca devolvió la plata al AIS Investment Fund.

Semanas atrás, la entidad suiza había pedido la quiebra de la institución y el año pasado San Lorenzo fue condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses, lo que da la cifra actual. Ahora tendrá cinco días para recaudar ese dinero.

La única salida que tiene la institución argentina es recaudar el dinero y saldar la deuda, ya que no hay ninguna otra instancia en la que pueda apelar. Cabe resaltar que los abogados del club vienen trabajando en esta causa desde hace un año porque el reclamo del fondo suizo no es de ahora, pero tras varios intentos, no pudieron llegar a un entendimiento y la Justicia tomó esta determinación que pone en peligro el futuro de la institución.

El pésimo momento de San Lorenzo

La noticia llega en medio de la crisis institucional que atraviesa, luego de que Marcelo Moretti se presentara el lunes en la sede y tuviera que huir en un patrullero por una movilización de los socios que pedían su renuncia.