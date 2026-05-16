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River derrotó a Central en el estadio Monumental y jugará la final en Córdoba

En su cancha, River derrotó 1 a 0 al Canalla gracias al gol de penal de Facundo Colidio en el complemento. Espera por Argentinos o Belgrano.

16 de mayo 2026 · 19:32hs
Facundo Colidio festeja el gol de River con sus compañeros.

Prensa River

Facundo Colidio festeja el gol de River con sus compañeros.
River y Central igualan sin goles en el Monumental.

Prensa River

River y Central igualan sin goles en el Monumental.
Matías Viña

Prensa River

Matías Viña, Juan Cruz Meza y Tomás Galván son titulares en River.

River derrotó este sábado a Rosario Central en el Estadio Monumental por 1 a 1 y es finalista del Torneo Apertura. El Millonario clasificó tras imponerse a Gimnasia y el Canalla lo hizo luego de quedarse con un controversial encuentro con Racing. El gol lo convirtió Facundo Colidio de penal en el complemento.

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En la tercera fecha de este certamen, Central y River igualaron sin goles en Rosario.

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

En River montaron el obrador destinado a la refacción.

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Sobre los 27', Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel. Ahora, River se medirá con el que resulte airoso del cotejo que sostendrán este domingo Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, desde las 17. La final será el domingo 24 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Dominio de River, con malas noticias

El equipo de Chacho Coudet no cuenta con Marcos Acuña, quien no se recuperó de la molestia sufrida en el duelo ante el Lobo platense. En su lugar ingresó Matías Viña. En tanto, Juan Cruz Meza ingresó por Santiago Lencina.

El encuentro arrancó con mucha intensidad, sin un dominador absoluto. Sobre los 10', Coudet perdió a Sebastián Driussi en lo que aparenta ser una durísima lesión del delantero. En su lugar ingresó Joaquín Freitas.

Sobre los 26', tras un tiro libre de Galván, Martínez Quarta cayó dentro del área acusando un codazo. Tras la revisión del árbitro Nicolás Ramírez por el llamado del VAR, el juez decidió cobrar penal para River y amarilla para Gastón Ávila.

Del disparo se hizo cargo Gonzalo Montiel, pero su envío fue despejado al córner por Jeremías Ledesma.

Con el correr de los minutos el dominio local no mermó, aunque la falta de profundidad le imposibilitó al Millonario inquietar a Ledesma. Del otro lado, solo algunos chispazos de Ángel Di María le dieron alguna chance de acercarse a Central. Así, se fue un frenético primer tiempo.

Ventaja para el Millonario

El complemento comenzó con un River mejor parado, como lo fue en todo el período inicial. Fabricio Bustos tuvo que ingresar por Montiel, quien presentó una molestia.

El dominio se tradujo en gol a los 16', por intermedio de un penal de Facundo Colidio. El delantero no falló luego de que el árbitro cobrara la falta dentro del área por una falta de Ledesma sobre Freitas.

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Central salió a quemar las naves decidido a buscar el empate, pero dejó espacios atrás que el local buscó aprovechar. La pegada de Di María lo puso cerca de la igualdad, pero el palo se lo negó.

Sobre el final, el Canalla abusó del pelotazo y encontró bien parada a la defensa de River. El operativo aguante funcionó y el Millonario se convirtió en finalista.

Síntesis

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel (46' Bustos); Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña (83' Acuña); Aníbal Moreno (56' Silva), Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio (83' Pezzella) y Sebastián Driussi (12' Freitas). DT: Eduardo Coudet.

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando (71' Mallo), Gastón Ávila (80' Véliz), Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro (90' Quintana); Pol Fernández (71' Campaz), Ángel Di María, Enzo Copetti y Enzo Giménez (71' Fernández).. DT: Jorge Almirón.

Gol: 62' Facundo Colidio –de penal– (C). Incidencia: 27' Ledesma (C) le atajó un penal a Montiel (R). Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Monumental.

River Rosario Central Torneo Apertura
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