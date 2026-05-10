River Plate se mide con San Lorenzo por los octavos

River Plate y San Lorenzo se enfrentarán por los playoff de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará a las 19 en el Estadio Monumental.

Este domingo desde las 19, River recibe a San Lorenzo en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Millonario y el Ciclón buscarán picar su boleto hacia los cuartos en un clásico que promete ser muy caliente. El encuentro lo dirigirá Sebastián Zunino.

River viene de conseguir una agónica victoria frente a Carabobo por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, alcanzó los 10 puntos y quedó al borde de la clasificación a la siguiente instancia. En el torneo local, sin embargo, cayó sorpresivamente ante un Atlético Tucumán que no ganaba como visitante desde enero del año pasado. Si se le suma la derrota ante Boca en el Superclásico, el conjunto de Eduardo Coudet perdió dos de los últimos tres partidos que disputó de local (en el medio le ganó a Aldosivi).

Criticado por el funcionamiento pero amparado por los resultados, el equipo del Chacho tiene grandes chances de afrontar todo el camino hacia una hipotética final jugando en el Monumental. Al haber quedado segundo en la Zona B con 29 puntos, disputaría todas las instancias de local exceptuando un posible cruce con Estudiantes en semifinales, el único caso en el debería ceder la localía.

En cuanto a la formación, el entrenador volverá a utilizar la base de titulares tras la importante rotación realizada en Venezuela. Los únicos que repetirían con respecto a la victoria en Valencia serían Santiago Beltrán, Maximiliano Meza y Facundo Colidio. Además, el Millonario contará con los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi.

Con dos regresos y un posible cambio, vuelven los titulares en River para recibir a San Lorenzo

San Lorenzo, por su parte, también finalizó la jornada internacional como líder de su grupo en la Copa Sudamericana, pero con mucha menos holgura que River. El empate sin goles ante Deportivo Cuenca en Ecuador lo dejó en la cima con seis puntos, pero con cinco aparecen los ecuatorianos, con cuatro Deportivo Recoleta y con tres Santos. Al Ciclón le queda visitar al conjunto brasileño y recibir a los paraguayos en el Nuevo Gasómetro. En el Apertura cerraron la fase regular con una derrota por 2 a 1 frente a Independiente en condición de local. Más allá de que no les impidió clasificar, los relegó al séptimo lugar de la Zona A. Con 22 puntos producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas, el Ciclón cerró una irregular primera fase que contó con un cambio de entrenador en el medio.

Sin Alexis Cuello, expulsado frente al Rojo, Gustavo Álvarez pondrá lo mejor que tiene para visitar el Monumental, con su ya característica línea de tres centrales. El lugar del centrodelantero lo ocuparía Matías Reali, un futbolista con características distintas a las del ex-Almagro.

Lo mejor del empate de San Lorenzo ante Deportivo Cuenca en Ecuador.

La posible formación de River vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de San Lorenzo vs. River, por el Torneo Apertura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Los datos de River vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura

Hora: 19..

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.