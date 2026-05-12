Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River: "¡Nunca haría eso!"

Luego de que se viralizara el vídeo donde se ve que el balón que impactó casi llega a la tribuna, el delantero hizo un descargo en sus redes sociales.

En medio del enojo generalizado de los hinchas de River, Maximiliano Salas recurrió a sus redes sociales para realizar un descargo y desmintió haberle lanzando un pelotazo a la tribuna tras el agónico gol de Juan Fernando Quintero a San Lorenzo. "Jamás le faltaría el respeto a la gente", explicó el delantero, que ya estaba en el ojo de la tormenta y agudizó su difícil relación con los fanáticos por este hecho.

"Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. ¡Nunca haría eso! Menos faltarle el respeto a la gente. Pateé y justo fue para el lado de la tribuna", escribió el ex Racing en una historia de Instagram, junto a una imagen del dramático clásico del sábado que se quedó el Millonario en los penales.

¿De dónde proviene este mensaje de Salas? Horas después del pase de River a cuartos de final, las redes sociales se hicieron eco de un video que muestra como, en medio de los festejos por el tanto de Quintero que puso el 2-2, la pelota posada en uno de los conos que sustituyen a los alcanzapelotas fue pateada por el atacante aleatoriamente en pleno momento de euforia.

Maxi Salas desmintió haberle tirado un pelotazo a los hinchas de River

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Porque el jugador de River le pegó un pelotazo a los hinchas de River en el segundo gol de Juanfer. pic.twitter.com/uznCWa2kgK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 12, 2026

Si bien el balón impactó en una pared y no golpeó de lleno a nadie, cayó cerca de una de las gradas del Monumental y esto derivó en que varios hinchas estallaran de bronca contra el jugador, con quien la paciencia ya era poca (fue uno de los más silbados) producto de su flojo rendimiento, más allá de que luego convirtió el penal en la tanda.

El descargo de Salas llega a modo de explicativo para los riverplatenses en pos de calmar las aguas en un contexto caldeado en líneas generales -tal como demostraron los cánticos pidiendo "que se vayan todos" o insultando a los jugadores-, pero que lo tiene particularmente bajo la lupa.

El descargo de Maxi Salas en sus redes sociales