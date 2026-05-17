Crecen las consultas de familias atrapadas por deudas abismales

El sobreendeudamiento y la morosidad siguen escalando a niveles récord . Desde Adecen advierten más casos de deudas por créditos impagables.

El endeudamiento de las familias argentinas sigue escalando a niveles históricos y la morosidad ya preocupa tanto a consumidores como a bancos y entidades financieras. En Entre Ríos, desde la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen), advierten que las consultas por sobreendeudamiento crecieron de manera sostenida durante el último año y que cada vez más personas llegan buscando alternativas para salir de una situación referida a deudas que “se les fue de las manos”.

“Estamos recibiendo con mucha más frecuencia consultas vinculadas al sobreendeudamiento. La gente nos pregunta cómo hacer para salir de esta situación, qué soluciones existen o cómo pueden reorganizar sus deudas porque ya no logran controlarlas”, señaló el presidente de Adecen, Gabriel Vargas , en diálogo con UNO .

Según distintos informes económicos, en Argentina habría entre 4,5 y 4,8 millones de personas sobreendeudadas. Además, las deudas familiares superarían en total los 39 billones de pesos, mientras que la morosidad en créditos y tarjetas continúa creciendo y ya se ubica en máximos de las últimas dos décadas.

Sobreendeudamiento El sobreendeudamiento genera agobio y angustia

Para Vargas, el fenómeno no puede analizarse solamente desde la conducta individual de quienes toman préstamos, sino dentro de un contexto económico más amplio. “El acceso al crédito terminó funcionando como una alternativa del salario. Hay salarios degradados, pérdida del poder adquisitivo y además poca cultura financiera. A eso se suma que prácticamente no existen filtros suficientes por parte del sistema financiero al otorgar créditos”, explicó.

La situación se agrava cuando las personas ya no califican para préstamos bancarios tradicionales y recurren a mecanismos más flexibles pero también más riesgosos, como las billeteras virtuales y las fintech. “Cuando el sistema bancario ya no le presta, la gente accede a créditos de billeteras virtuales o financieras que facilitan muchísimo el acceso al dinero. Eso genera un sobreendeudamiento que después resulta imposible de controlar”, advirtió.

En muchos casos, las familias toman un crédito para cancelar otro anterior, entrando en un círculo difícil de romper. También aparecen préstamos informales o “cuevas”, con tasas todavía más elevadas y condiciones poco transparentes.

Refinanciaciones eternas

Uno de los aspectos que más preocupa tiene que ver con los límites de crédito otorgados por bancos y tarjetas en relación con los ingresos reales de los usuarios. Actualmente, personas con salarios modestos pueden acceder a tarjetas con límites de varios millones de pesos. El problema aparece cuando no logran pagar el resumen completo y comienzan las refinanciaciones automáticas, muchas veces con costos financieros superiores al 100% anual. “Se genera una especie de espiral. La persona usa la tarjeta, no puede pagar el mínimo, refinancia y cada vez debe más. Después termina buscando otro préstamo para cancelar la tarjeta”, describió Vargas.

El dirigente sostuvo que esa dinámica también expone responsabilidades del sistema financiero, que muchas veces otorga crédito sin una evaluación suficiente de la capacidad de pago del consumidor.

El endeudamiento crece en los hogares argentinos..jpg El endeudamiento crece en los hogares argentinos.

Embargos y ejecuciones

Desde Adecen aseguran que una de las principales angustias de quienes consultan tiene que ver con las consecuencias judiciales del incumplimiento. “Hoy hay muchísimas ejecuciones judiciales vinculadas a préstamos y tarjetas. Se pueden embargar salarios, vehículos o bienes comprometidos en créditos prendarios e hipotecarios”, indicó Vargas.

Incluso relató el caso reciente de una mujer con deuda en tres bancos y un crédito hipotecario en marcha, preocupada por la posibilidad de perder su vivienda. “Ese es uno de los peores escenarios. Cuando una persona no puede sostener el crédito hipotecario, existe el riesgo de ejecución”, sostuvo.

Frente a esa situación, cada vez más personas averiguan sobre concursos preventivos o procesos de quiebra personal como salida extrema. Sin embargo, desde Adecen desaconsejan esa alternativa salvo casos excepcionales. “El concurso genera más deuda porque es un proceso judicial caro. Hay honorarios, costas y además lleva mucho tiempo. No es una solución mágica”, explicó.

Desde Adecen reconocen que hoy no existen respuestas rápidas para resolver un fenómeno tan extendido. Mientras tanto, el principal consejo sigue siendo actuar con cautela antes de asumir nuevas obligaciones financieras. “La información es vital. La gente tiene que saber cuánto va a terminar pagando realmente antes de sacar un crédito”, insistió Vargas.

Proyectos legislativos

En medio de este panorama, Vargas destacó que actualmente existen entre 18 y 20 proyectos de ley en el Congreso Nacional vinculados a regular el sobreendeudamiento de consumidores.

Entre otras medidas, las iniciativas proponen obligar a entidades financieras a realizar evaluaciones más rigurosas antes de otorgar créditos; impulsar programas de educación financiera; facilitar reestructuraciones de deuda con reducción de tasas o quitas; establecer mecanismos de protección para consumidores altamente endeudados. “Se busca que haya responsabilidad compartida. El consumidor debe informarse mejor, pero también las entidades financieras deben dejar de otorgar créditos de manera irresponsable”, afirmó.

Situación de los bancos

El aumento del incumplimiento ya empezó a impactar en el sistema financiero. Según explicó Vargas, los atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales crecieron entre un 11 y un 13% en los últimos meses, afectando directamente los balances bancarios. “Esto ya encendió alarmas también en los bancos y financieras. El deterioro de la cartera es muy fuerte, especialmente en el segmento no bancario”, señaló.

En ese contexto, consideró positiva la reciente iniciativa anunciada por el Gobierno de Entre Ríos para aliviar las deudas de empleados públicos mediante una reducción de tasas, aunque remarcó que el problema excede al sector estatal. “También hay muchísima gente del sector privado y trabajadores informales atravesando situaciones muy graves. La solución tiene que ser más amplia”, expresó.

quiebra por mora deudas deudores morosos Entre Ríos.jpg Imagen generada con IA

Por otra parte, el referente de Adecen subrayó que “tener deudas no puede quitarle derechos a nadie”. La aclaración surge porque ante escenarios delicados como el de sobreendeudamiento y morosidad aparecen de manera concomitante situaciones que aumentan la vulnerabilidad de los consumidores financieros. “Aunque tengamos deudas, la ley nos protege. De manera que nadie puede cobrarnos intereses ocultos o usurarios, cambiarnos las condiciones pactadas en la toma créditos, hostigarnos o amenazarnos para lograr la cancelación. El derecho a la información del consumidor, de raigambre constitucional, es fundamental en esta instancia. Así, tenemos derecho a pedir copia de los contratos, a pedir liquidación detallada, a conocer las tasas de interés que se apliquen, a conocer el costo financiero de las operaciones, a pedir la liquidación completa por escrito (capital adeudado, intereses –compensatorios, punitorios, gastos, y demás. Ejercer los derechos que tenemos como consumidores es de vital importancia”, remarcó.

Y concluyó: “Hoy no hay posibilidad de controlar el sobreendeudamiento si no existen herramientas concretas donde puedan sentarse todos los actores y empezar a buscar una salida. Primero para atender la emergencia y después para construir una solución permanente”.