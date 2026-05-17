Patronato busca seguir en levantada frente a Chacarita en el Grella

El Rojinegro recibirá a las 16 al Funebrero por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Candia quiere acercarse a los puestos de Reducido.

Patronato afrontará este domingo un partido importante en su objetivo de seguir creciendo en la Primera Nacional. Desde las 16 recibirá a Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Zona B.

El partido contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau, acompañado por Marcelo Errante y Hernán Antola como asistentes, mientras que Franco Rioja será el cuarto árbitro.

El Rojinegro atraviesa su mejor momento desde el inicio de la temporada. Desde la llegada de Marcelo Candia como entrenador, el equipo acumula cinco encuentros consecutivos sin derrotas y logró acomodarse nuevamente cerca de los puestos de clasificación al Reducido.

En su última presentación, Patronato empató 1 a 1 frente a San Martín de San Juan en condición de visitante y volvió a dejar una imagen positiva desde el funcionamiento y la actitud.

Actualmente el elenco entrerriano suma 14 puntos, mientras que Chacarita tiene 15. Temperley, que ocupa el octavo puesto y estaría ingresando al Reducido, cuenta con 16 unidades. Por eso, el cruce de hoy aparece como una buena oportunidad para recortar distancia con la zona de playoffs.

Candia, además, podría recuperar piezas importantes. Juan Salas ya cumplió la fecha de suspensión y está en condiciones de volver a la titularidad.

La principal duda pasa por Alejo Miró. El volante sufrió un golpe en el empate ante San Martín de San Juan y debió ser reemplazado en el entretiempo. Los estudios descartaron lesión ósea, aunque será evaluado hasta último momento para determinar si puede estar disponible.

Más allá de los nombres, Patronato encontró una mejora futbolística desde la asunción de Candia. El equipo ganó intensidad, orden y confianza en una categoría muy pareja.

Del otro lado estará un Chacarita que también pelea por mantenerse cerca de los puestos de clasificación y que buscará llevarse algo importante de Paraná.

Otro dato que no pasa inadvertido tiene que ver con el historial de Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro principal. El conjunto entrerriano nunca ganó bajo su arbitraje: disputó cuatro partidos, con tres empates y una derrota.

Con la ilusión de extender la racha positiva y seguir escalando posiciones, el Santo volverá a presentarse ante su gente en el Grella.

PROBABLES FORMACIONES

Patronato:

Alan Sosa; Santiago Piccioni, Franco Meritello, Gabriel Díaz; Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Alejo Miró o Juan Salas, Valentín Pereyra; Brandon Cortés; Franco Soldano y Hernán Rivero.

Chacarita Juniors:

Enrique Bologna; Brian Calderara, Gonzalo Mottes, Milton Leyendeker, Francisco Facello; Álvaro Cuello, Tomás Pérez, Maximiliano Meléndez; Juan Ezequiel Cuevas; Mario Sanabria y Favio Cabral.