El arquero de Urdinarrain, Augusto Neuwirt, categoría 2013 de San Lorenzo, viajará a Rusia para disputar la Copa Burchalkin.

Un joven arquero de Urdinarrain jugará un torneo internacional en Rusia con San Lorenzo.

El joven arquero Augusto Neuwirt, categoría 2013, surgido del Club Deportivo Urdinarrain y actual integrante de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro , fue confirmado como parte del plantel que disputará la tradicional Copa Burchalkin en San Petersburgo, Rusia.

El torneo se desarrollará entre este martes y el martes 19 y contará con la participación de equipos de distintos países. Según informó el club de Boedo, "por segundo año consecutivo, el fútbol infantil del Ciclón dirá presente en este certamen internacional, y esta vez será el turno de la Pre-Novena 2013. Chicos de apenas 13 años que empiezan a asomarse al mundo defendiendo un escudo que sueñan vestir algún día en Primera" .

San Lorenzo participará en la Copa Burchalkin en Rusia con presencia entrerriana

Embed

La delegación partirá este martes desde Ezeiza y previamente compartirá una cena en la pensión de Ciudad Deportiva, en una instancia especial antes del viaje internacional.

Ya en Rusia, la competencia se jugará entre el viernes 15 y el domingo 17 con un formato de dos zonas de cuatro equipos, semifinales y finales, completando un total de cinco partidos de dos tiempos de 25 minutos.

San Lorenzo integrará la Zona A junto a Almaz Antey de Rusia, Dinamo Minsk de Bielorrusia y Fenerbahce de Turquía. El debut será el viernes 15 con doble jornada: primero ante Fenerbahce a las 13.15 y luego frente a Dinamo Minsk a las 18.15.

El cierre de la fase de grupos será el sábado 16, desde las 10, frente al conjunto local Almaz Antey. En la otra zona participarán Zenit de Rusia, Cruz Azul de México, Crvena Zvezda de Serbia y Palmeiras de Brasil.

El plantel que representará a San Lorenzo estará compuesto por Augusto Neuwirt (Urdinarrain), Yaco Saldaña, Lautaro Fernández, Valentino Vivarelli, Iván Gorosito, Mateo Núñez, Santino Vega, Benicio Rodríguez, Ignacio Stinco, Deian González, Mateo Merlo, Nahuel Goggi, Benicio Pérez, Luciano Romeo y Santino Poisson.