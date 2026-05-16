Mariano Werner ganó la clasificación en el autódromo de La Plata

La clasificación de las TC Pick Up quedó en manos de Mariano Werner, a bordo de una Foton que le atiende el equipo Fadel Memo Corse.

La clasificación de las TC Pick Up quedó en manos de Mariano Werner , a bordo de una Foton que le atiende el equipo Fadel Memo Corse. Este domingo, a partir de las 10.51 se disputarán las series de la cuarta fecha en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Werner y Gastón Mazzacane, ambos con una camioneta de la marca Foton, largarán desde la primera fila en la primera serie. Luego, en la segunda batería, irán Tobías Martínez, con una Chevrolet S10, y Tomás Abdala, al mando de una Ford Ranger.

Con este resultado, Werner sumó dos puntos importantes para el campeonato y alcanzó la línea de Otto Fritzler en la tabla de posiciones. Ambos pilotos comparten ahora el liderazgo del certamen en una temporada que se presenta cada vez más competitiva y ajustada.

El rendimiento del piloto paranaense en el circuito platense no sorprendió dentro del ambiente del automovilismo nacional. Werner ya había mostrado un nivel sobresaliente en la fecha anterior disputada en el mismo escenario, donde dominó prácticamente todas las instancias del fin de semana.

En aquella competencia, el entrerriano había sido segundo en clasificación, ganó la serie más rápida y luego se impuso de punta a punta en la final. Ese antecedente le permitió llegar con confianza renovada a esta nueva presentación del TC Pick Up.