En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

River igualó 2-2 con San Lorenzo en el Monumental. Y todo se definió desde los 12 pasos tras una gran labor de Beltrán. Fue 4 a 3.

River pasó tras los penales de local y jugará con Gimnasia por los cuartos.

River se quedó con serie ante su gente.

Con un final épico y una definición infartante desde los doce pasos, River Plate derrotó 4-3 por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en un clásico vibrante disputado en el Monumental y se metió en los cuartos de final.

El equipo de Marcelo Gallardo sufrió más de la cuenta ante un Ciclón que jugó gran parte del encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Matías Reali a los 27 minutos del primer tiempo, pero que aun así logró complicar al Millonario durante toda la noche.

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Gimnasia eliminó a Vélez de visitante y jugará con River en cuartos de final

En una primera etapa intensa y con dominio territorial de River, San Lorenzo golpeó primero. A los 36 minutos, Rodrigo Auzmendi apareció completamente solo en el área y conectó de cabeza para poner el 1-0 parcial, silenciando al Monumental. El local intentó reaccionar rápidamente, aunque se encontró una y otra vez con la enorme figura del arquero Orlando Gill.

Ya en el complemento, el ingreso de Juanfer Quintero le cambió la cara a River. El colombiano manejó los tiempos y fue clave para la igualdad: a los 9 minutos asistió a Marcos Acuña, que definió para el 1-1. Desde allí el Millonario empujó constantemente, aunque volvió a toparse con Gill y con la férrea resistencia azulgrana.

Cuando parecía que el empate llevaba inevitablemente a los penales, el encuentro tuvo otro giro inesperado en el alargue. A los 3 minutos del primer tiempo suplementario, Fabricio López ganó de arriba y marcó el 2-1 para San Lorenzo, que volvía a ilusionarse con el batacazo. Sin embargo, River nunca bajó los brazos y en la última jugada del partido encontró el empate agónico gracias a Juanfer Quintero, desatando el delirio en Núñez.

La definición por penales mantuvo la tensión hasta el final. Juanfer abrió la serie para River y Manuel Insaurralde respondió para San Lorenzo. Luego Orlando Gill le contuvo el remate a Kendry Páez y el Ciclón parecía quedar mejor posicionado, pero apareció la gran figura inesperada de la noche: Santiago Beltrán.

El arquero millonario tapó los disparos de Gregorio Rodríguez y Mathías De Ritis, mientras Ignacio Perruzzi estrelló su remate por encima del travesaño. Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas no fallaron para River y sellaron el 4-3 definitivo que clasificó al Millonario a los cuartos de final.

River festejó con sufrimiento, corazón y épica en un Monumental repleto que terminó celebrando una clasificación dramática ante su clásico rival.

Minuto a minuto

¡ATAJÓ BELTRAN! Mathías De Ritis no pudo con el arquero de River y el Millonario clasificó a los cuartos de final.

GOL DE RIVER! Joaquín Freitas convirtió el 4-3.

¡ERRÓ SAN LORENZO! Ignacio Perruzzi tiró su penal por arriba del travesaño. Las serie está 3-3.

¡GOL DE RIVER! Gonzalo Montiel puso el 3-3 y San Lorenzo tiene el último penal para definir.

¡ATAJÓ BELTRÁN! Gregorio Rodríguez no convirtió y la serie está 3-2 a favor del Ciclón.

¡ATAJÓ GILL! Kendry Páez no pudo convertir su tiro.

¡GOL DE SAN LORENZO! Diego Herazo estampó el 3-2.

¡GOL DE RIVER! Maximiliano Salas puso el 2-2.

21:50 hsHoy

¡GOL DE SAN LORENZO! Guzman Corujo convirtió para el 2-1.

¡FALLÓ RIVER! Giuliano Galoppo erró su tiro.

¡GOL DE SAN LORENZO! Manuel Insaurralde puso el 1-1 en la serie.

¡GOL DE RIVER! Juanfer Quintero marcó el 1-0 para el local.

¡ARRANCÓ LA TANDA DE PENALES!

¡FINAL DEL PARTIDO Y EL CLÁSICO SE DEFINE EN LOS PENALES!

River Plate y San Lorenzo igualaron 2-2 en el Estadio Monumental. Rodrigo Auzmendi y Fabricio López convirtieron para el Ciclón, mientras que en el Millonario marcaron Marcos Acuña y Juanfer Quintero en la última jugada.

12' STS: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Lucas Martínez Quarta.

12' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

11' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

11' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

11' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Fabricio López para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

10' STS: Falta de San Lorenzo

Falta de Manuel Insaurralde (San Lorenzo) a Lucas Martínez Quarta (River Plate).

9' STS: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Giuliano Galoppo (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

9' STS: Córner para San Lorenzo

Tiro de esquina para San Lorenzo. Lo va a ejecutar Manuel Insaurralde.

8' STS: Despeje de River Plate

Lucas Martínez Quarta (River Plate) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

6' STS: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Gonzalo Montiel.

21:19

6' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

21:17

4' STS: Falta de River Plate

Falta de Joaquín Freitas (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).

3' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

3' STS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Manuel Insaurralde para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

21:16

3' STS: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Kendry Páez.

21:16

3' STS: Despeje de San Lorenzo

Orlando Gill (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

3' STS: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Giuliano Galoppo (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

0' STS: Cambio en San Lorenzo

Cambio en San Lorenzo: entra Gregorio Rodríguez por Facundo Gulli.

0' STS: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Giuliano Galoppo por Aníbal Moreno.

Empezó el segundo tiempo suplementario entre River Plate y San Lorenzo

Comienza el segundo tiempo del alargue. River Plate y San Lorenzo van por el gol que defina el partido.

Terminó el primer tiempo suplementario entre River Plate y San Lorenzo

¡Primer tiempo del alargue finalizado! Solo queda la segunda mitad para definir el partido.

14' PTS: Tiro al arco de River Plate

Ian Subiabre (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

12' PTS: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

12' PTS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

10' PTS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

10' PTS: Falta de San Lorenzo

Falta de Fabricio López (San Lorenzo) a Maximiliano Salas (River Plate).

9' PTS: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Joaquín Freitas por Marcos Acuña.

9' PTS: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Gonzalo Montiel.

9' PTS: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

8' PTS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

6' PTS: Tiro al arco de River Plate

Maximiliano Salas (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

5' PTS: Despeje de San Lorenzo

Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

3' PTS: Gol de San Lorenzo

¡GOL de San Lorenzo! Fabricio López aparece solo por arriba y define de cabeza ante Santiago Beltrán. Asistencia de Facundo Gulli.

2' PTS: Tarjeta amarilla para Aníbal Moreno

El árbitro Sebastián Zunino le muestra la amarilla a Aníbal Moreno (River Plate).

2' PTS: Falta de River Plate

Falta de Aníbal Moreno (River Plate) a Facundo Gulli (San Lorenzo).

1' PTS: Falta de River Plate

Kendry Páez (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

Empezó el primer tiempo suplementario entre River Plate y San Lorenzo

¡Alargue en marcha! Sebastián Zunino indica el inicio del tiempo extra con empate en el marcador.

Terminó el segundo tiempo entre River Plate y San Lorenzo

¡Tiempo cumplido! El árbitro Sebastián Zunino pone fin al duelo entre River Plate y San Lorenzo.

50' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Martínez Quarta para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

49' 2T: Falta de River Plate

Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Facundo Gulli (San Lorenzo).

47' 2T: Tarjeta amarilla para Ian Subiabre

El árbitro Sebastián Zunino le muestra la amarilla a Ian Subiabre (River Plate).

47' 2T: Falta de River Plate

Falta de Ian Subiabre (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).

43' 2T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Maximiliano Salas.

42' 2T: Tiro al arco de River Plate

Lucas Martínez Quarta (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

42' 2T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.

42' 2T: Despeje de San Lorenzo

Ignacio Perruzzi (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

41' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

40' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Fabricio López (San Lorenzo) a Maximiliano Salas (River Plate).

40' 2T: Despeje de River Plate

Apareció Aníbal Moreno para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

40' 2T: Cambio en San Lorenzo

Cambio en San Lorenzo: entra Diego Herazo por Rodrigo Auzmendi.

37' 2T: Falta de River Plate

Falta de Maximiliano Salas (River Plate) a Manuel Insaurralde (San Lorenzo).

35' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Lautaro Montenegro (San Lorenzo) a Kendry Páez (River Plate).

33' 2T: Falta de River Plate

Aníbal Moreno (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

35' 2T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

35' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

34' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) a Gonzalo Montiel (River Plate).

33' 2T: Falta de River Plate

Aníbal Moreno (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

31' 2T: Cambio en San Lorenzo

Cambio en San Lorenzo: entra Fabricio López por Nicolás Tripichio.

31' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Kendry Páez por Fausto Vera.

30' 2T: Falta de River Plate

Falta de Maximiliano Salas (River Plate) a Jhohan Romaña (San Lorenzo).

29' 2T: Despeje de San Lorenzo

Jhohan Romaña (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

27' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ignacio Perruzzi para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

27' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

25' 2T: Tiro al arco de River Plate

Aníbal Moreno (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

25' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

22' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

22' 2T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Ian Subiabre (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

21' 2T: Tiro al arco de San Lorenzo

Tiro de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) rechazado por Santiago Beltrán (River Plate).

20' 2T: Falta de River Plate

Falta de Fausto Vera (River Plate) a Manuel Insaurralde (San Lorenzo).

20' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Ian Subiabre por Tomás Galván.

19' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Maximiliano Salas por Facundo Colidio.

19' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Nicolás Tripichio (San Lorenzo) a Lautaro Rivero (River Plate).

18' 2T: Falta de River Plate

Falta de Facundo Colidio (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).

15' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Ignacio Perruzzi (San Lorenzo) a Marcos Acuña (River Plate).

12' 2T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

12' 2T: Falta de San Lorenzo

Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

9' 2T: Gol de River Plate

¡GOL de River Plate! Marcos Acuña concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de Juan Fernando Quintero.

El gol de Marcos Acuña para River frente a San Lorenzo (1-1)20:07

7' 2T: Tiro al arco de River Plate

Juan Fernando Quintero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

6' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

6' 2T: Córner para San Lorenzo

Tiro de esquina para San Lorenzo. Lo va a ejecutar Juan Rattalino.

6' 2T: Despeje de River Plate

Santiago Beltrán (River Plate) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

5' 2T: Tiro al arco de San Lorenzo

Tiro de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) rechazado por Santiago Beltrán (River Plate).

5' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

3' 2T: Tiro al arco de River Plate

Facundo Colidio (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

2' 2T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

2' 2T: Falta de San Lorenzo

Falta de Mathías De Ritis (San Lorenzo) a Juan Fernando Quintero (River Plate).

0' 2T: Cambio en River Plate

Cambio en River Plate: entra Juan Fernando Quintero por Maximiliano Meza.

Comenzó el segundo tiempo entre River Plate y San Lorenzo

Comienza el segundo tiempo. River Plate y San Lorenzo ya juegan otra vez.

Terminó el primer tiempo entre River Plate y San Lorenzo

Final del primer tiempo. River Plate y San Lorenzo se van al descanso.

48' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Juan Rattalino para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

47' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tomás Galván (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

43' 1T: Falta de River Plate

Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Juan Rattalino (San Lorenzo).

43' 1T: Tiro al arco de River Plate

Lautaro Rivero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

43' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Maximiliano Meza.

42' 1T: Despeje de San Lorenzo

Jhohan Romaña (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

41' 1T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

41' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

41' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

40' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Maximiliano Meza.

39' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

39' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

36' 1T: Gol de San Lorenzo

¡GOL de San Lorenzo! Rodrigo Auzmendi aparece solo por arriba y define de cabeza ante Santiago Beltrán.

32' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Facundo Colidio (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

32' 1T: Tiro al arco de River Plate

Marcos Acuña (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

27' 1T: Tarjeta roja para Matías Reali

Matías Reali es expulsado por una acción de juego brusco grave y queda fuera del partido.

27' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Matías Reali (San Lorenzo) a Tomás Galván (River Plate).

26' 1T: Falta de River Plate

Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Orlando Gill (San Lorenzo).

26' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Marcos Acuña.

26' 1T: Despeje de San Lorenzo

Orlando Gill (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

25' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Fausto Vera (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

21' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Marcos Acuña.

21' 1T: Tiro al arco de River Plate

Sebastián Driussi (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

20' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Aníbal Moreno para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

20' 1T: Falta de River Plate

Falta de Maximiliano Meza (River Plate) a Lautaro Montenegro (San Lorenzo).

18' 1T: Tiro al arco de San Lorenzo

Juan Rattalino (San Lorenzo) pateó al arco y la tiró afuera.

15' 1T: Falta de River Plate

Falta de Aníbal Moreno (River Plate) a Matías Reali (San Lorenzo).

14' 1T: Tiro al arco de River Plate

Tiro de Facundo Colidio (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).

14' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

14' 1T: Despeje de San Lorenzo

Apareció Rodrigo Auzmendi para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.

14' 1T: Córner para River Plate

Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Marcos Acuña.

14' 1T: Despeje de San Lorenzo

Manuel Insaurralde (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

12' 1T: Tarjeta amarilla para Ezequiel Herrera

El árbitro Sebastián Zunino amonesta a Ezequiel Herrera de San Lorenzo por sujetar a un rival.

12' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Ezequiel Herrera (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).

12' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lautaro Rivero para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

12' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Lucas Martínez Quarta para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

10' 1T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

9' 1T: Despeje de River Plate

Apareció Santiago Beltrán para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.

8' 1T: Tiro al arco de River Plate

Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.

6' 1T: Fuera de lugar para River Plate

¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Sebastián Driussi.

3' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Jhohan Romaña (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).

1' 1T: Falta de San Lorenzo

Falta de Ezequiel Herrera (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).

Comenzó el partido entre River Plate y San Lorenzo

¡Comenzó el partido! River Plate y San Lorenzo ya juegan en el estadio River Camp, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(29) Gonzalo Montiel

(28) Lucas Martínez Quarta

(13) Lautaro Rivero

(21) Marcos Acuña

(6) Aníbal Moreno

(15) Fausto Vera

(26) Tomás Galván

(8) Maximiliano Meza

(11) Facundo Colidio

(9) Sebastián Driussi

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(16) Fabricio Bustos

(18) Matías Viña

(20) Germán Pezzella

(31) Facundo González

(10) Juan Fernando Quintero

(19) Kendry Páez

(34) Giuliano Galoppo

(7) Maximiliano Salas

(38) Ian Subiabre

(44) Joaquín Freitas

Entrenador: Eduardo Coudet

Formación de San Lorenzo confirmada

Titulares

(12) Orlando Gill

(32) Ezequiel Herrera

(4) Jhohan Romaña

(55) Lautaro Montenegro

(24) Nicolás Tripichio

(8) Manuel Insaurralde

(13) Juan Rattalino

(6) Mathías De Ritis

(11) Matías Reali

(29) Rodrigo Auzmendi

(28) Nahuel Barrios

Suplentes

(25) José Devecchi

(3) Teo Rodríguez Pagano

(34) Fabricio López

(35) Alejo Cordoba

(5) Ignacio Perruzzi

(10) Facundo Gulli

(26) Gonzalo Abrego

(14) Agustín Ladstatter

(16) Guzmán Corujo

(17) Gregorio Rodríguez

(18) Diego Herazo

(44) Matías Hernández

Entrenador: Gustavo Álvarez