Con un final épico y una definición infartante desde los doce pasos, River Plate derrotó 4-3 por penales a San Lorenzo tras igualar 2-2 en un clásico vibrante disputado en el Monumental y se metió en los cuartos de final.
En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo
River igualó 2-2 con San Lorenzo en el Monumental. Y todo se definió desde los 12 pasos tras una gran labor de Beltrán. Fue 4 a 3.
El equipo de Marcelo Gallardo sufrió más de la cuenta ante un Ciclón que jugó gran parte del encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Matías Reali a los 27 minutos del primer tiempo, pero que aun así logró complicar al Millonario durante toda la noche.
En una primera etapa intensa y con dominio territorial de River, San Lorenzo golpeó primero. A los 36 minutos, Rodrigo Auzmendi apareció completamente solo en el área y conectó de cabeza para poner el 1-0 parcial, silenciando al Monumental. El local intentó reaccionar rápidamente, aunque se encontró una y otra vez con la enorme figura del arquero Orlando Gill.
Ya en el complemento, el ingreso de Juanfer Quintero le cambió la cara a River. El colombiano manejó los tiempos y fue clave para la igualdad: a los 9 minutos asistió a Marcos Acuña, que definió para el 1-1. Desde allí el Millonario empujó constantemente, aunque volvió a toparse con Gill y con la férrea resistencia azulgrana.
Cuando parecía que el empate llevaba inevitablemente a los penales, el encuentro tuvo otro giro inesperado en el alargue. A los 3 minutos del primer tiempo suplementario, Fabricio López ganó de arriba y marcó el 2-1 para San Lorenzo, que volvía a ilusionarse con el batacazo. Sin embargo, River nunca bajó los brazos y en la última jugada del partido encontró el empate agónico gracias a Juanfer Quintero, desatando el delirio en Núñez.
La definición por penales mantuvo la tensión hasta el final. Juanfer abrió la serie para River y Manuel Insaurralde respondió para San Lorenzo. Luego Orlando Gill le contuvo el remate a Kendry Páez y el Ciclón parecía quedar mejor posicionado, pero apareció la gran figura inesperada de la noche: Santiago Beltrán.
El arquero millonario tapó los disparos de Gregorio Rodríguez y Mathías De Ritis, mientras Ignacio Perruzzi estrelló su remate por encima del travesaño. Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas no fallaron para River y sellaron el 4-3 definitivo que clasificó al Millonario a los cuartos de final.
River festejó con sufrimiento, corazón y épica en un Monumental repleto que terminó celebrando una clasificación dramática ante su clásico rival.
Minuto a minuto
¡ATAJÓ BELTRAN! Mathías De Ritis no pudo con el arquero de River y el Millonario clasificó a los cuartos de final.
GOL DE RIVER! Joaquín Freitas convirtió el 4-3.
¡ERRÓ SAN LORENZO! Ignacio Perruzzi tiró su penal por arriba del travesaño. Las serie está 3-3.
¡GOL DE RIVER! Gonzalo Montiel puso el 3-3 y San Lorenzo tiene el último penal para definir.
¡ATAJÓ BELTRÁN! Gregorio Rodríguez no convirtió y la serie está 3-2 a favor del Ciclón.
¡ATAJÓ GILL! Kendry Páez no pudo convertir su tiro.
¡GOL DE SAN LORENZO! Diego Herazo estampó el 3-2.
¡GOL DE RIVER! Maximiliano Salas puso el 2-2.
21:50 hsHoy
¡GOL DE SAN LORENZO! Guzman Corujo convirtió para el 2-1.
¡FALLÓ RIVER! Giuliano Galoppo erró su tiro.
¡GOL DE SAN LORENZO! Manuel Insaurralde puso el 1-1 en la serie.
¡GOL DE RIVER! Juanfer Quintero marcó el 1-0 para el local.
¡ARRANCÓ LA TANDA DE PENALES!
¡FINAL DEL PARTIDO Y EL CLÁSICO SE DEFINE EN LOS PENALES!
River Plate y San Lorenzo igualaron 2-2 en el Estadio Monumental. Rodrigo Auzmendi y Fabricio López convirtieron para el Ciclón, mientras que en el Millonario marcaron Marcos Acuña y Juanfer Quintero en la última jugada.
12' STS: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Lucas Martínez Quarta.
12' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
11' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
11' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
11' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Fabricio López para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
10' STS: Falta de San Lorenzo
Falta de Manuel Insaurralde (San Lorenzo) a Lucas Martínez Quarta (River Plate).
9' STS: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Giuliano Galoppo (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
9' STS: Córner para San Lorenzo
Tiro de esquina para San Lorenzo. Lo va a ejecutar Manuel Insaurralde.
8' STS: Despeje de River Plate
Lucas Martínez Quarta (River Plate) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
6' STS: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Gonzalo Montiel.
21:19
6' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
21:17
4' STS: Falta de River Plate
Falta de Joaquín Freitas (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).
3' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
3' STS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Manuel Insaurralde para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
21:16
3' STS: Córner para River Plate
Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Kendry Páez.
21:16
3' STS: Despeje de San Lorenzo
Orlando Gill (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
3' STS: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Giuliano Galoppo (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
0' STS: Cambio en San Lorenzo
Cambio en San Lorenzo: entra Gregorio Rodríguez por Facundo Gulli.
0' STS: Cambio en River Plate
Cambio en River Plate: entra Giuliano Galoppo por Aníbal Moreno.
Empezó el segundo tiempo suplementario entre River Plate y San Lorenzo
Comienza el segundo tiempo del alargue. River Plate y San Lorenzo van por el gol que defina el partido.
Terminó el primer tiempo suplementario entre River Plate y San Lorenzo
¡Primer tiempo del alargue finalizado! Solo queda la segunda mitad para definir el partido.
14' PTS: Tiro al arco de River Plate
Ian Subiabre (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
12' PTS: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
12' PTS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
10' PTS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
10' PTS: Falta de San Lorenzo
Falta de Fabricio López (San Lorenzo) a Maximiliano Salas (River Plate).
9' PTS: Cambio en River Plate
Cambio en River Plate: entra Joaquín Freitas por Marcos Acuña.
9' PTS: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Gonzalo Montiel.
9' PTS: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
8' PTS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
6' PTS: Tiro al arco de River Plate
Maximiliano Salas (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
5' PTS: Despeje de San Lorenzo
Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
3' PTS: Gol de San Lorenzo
¡GOL de San Lorenzo! Fabricio López aparece solo por arriba y define de cabeza ante Santiago Beltrán. Asistencia de Facundo Gulli.
2' PTS: Tarjeta amarilla para Aníbal Moreno
El árbitro Sebastián Zunino le muestra la amarilla a Aníbal Moreno (River Plate).
2' PTS: Falta de River Plate
Falta de Aníbal Moreno (River Plate) a Facundo Gulli (San Lorenzo).
1' PTS: Falta de River Plate
Kendry Páez (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.
Empezó el primer tiempo suplementario entre River Plate y San Lorenzo
¡Alargue en marcha! Sebastián Zunino indica el inicio del tiempo extra con empate en el marcador.
Terminó el segundo tiempo entre River Plate y San Lorenzo
¡Tiempo cumplido! El árbitro Sebastián Zunino pone fin al duelo entre River Plate y San Lorenzo.
50' 2T: Despeje de River Plate
Apareció Lucas Martínez Quarta para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
49' 2T: Falta de River Plate
Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Facundo Gulli (San Lorenzo).
47' 2T: Tarjeta amarilla para Ian Subiabre
El árbitro Sebastián Zunino le muestra la amarilla a Ian Subiabre (River Plate).
47' 2T: Falta de River Plate
Falta de Ian Subiabre (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).
43' 2T: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Maximiliano Salas.
42' 2T: Tiro al arco de River Plate
Lucas Martínez Quarta (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
42' 2T: Córner para River Plate
Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Juan Fernando Quintero.
42' 2T: Despeje de San Lorenzo
Ignacio Perruzzi (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
41' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
40' 2T: Falta de San Lorenzo
Falta de Fabricio López (San Lorenzo) a Maximiliano Salas (River Plate).
40' 2T: Despeje de River Plate
Apareció Aníbal Moreno para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
40' 2T: Cambio en San Lorenzo
Cambio en San Lorenzo: entra Diego Herazo por Rodrigo Auzmendi.
37' 2T: Falta de River Plate
Falta de Maximiliano Salas (River Plate) a Manuel Insaurralde (San Lorenzo).
35' 2T: Falta de San Lorenzo
Falta de Lautaro Montenegro (San Lorenzo) a Kendry Páez (River Plate).
33' 2T: Falta de River Plate
Aníbal Moreno (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.
35' 2T: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Kendry Páez (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
35' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
34' 2T: Falta de San Lorenzo
Falta de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) a Gonzalo Montiel (River Plate).
33' 2T: Falta de River Plate
Aníbal Moreno (River Plate) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.
31' 2T: Cambio en San Lorenzo
Cambio en San Lorenzo: entra Fabricio López por Nicolás Tripichio.
31' 2T: Cambio en River Plate
Cambio en River Plate: entra Kendry Páez por Fausto Vera.
30' 2T: Falta de River Plate
Falta de Maximiliano Salas (River Plate) a Jhohan Romaña (San Lorenzo).
29' 2T: Despeje de San Lorenzo
Jhohan Romaña (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
27' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Ignacio Perruzzi para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
27' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
25' 2T: Tiro al arco de River Plate
Aníbal Moreno (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
25' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
22' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Ezequiel Herrera para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
22' 2T: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Ian Subiabre (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
21' 2T: Tiro al arco de San Lorenzo
Tiro de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) rechazado por Santiago Beltrán (River Plate).
20' 2T: Falta de River Plate
Falta de Fausto Vera (River Plate) a Manuel Insaurralde (San Lorenzo).
20' 2T: Cambio en River Plate
Cambio en River Plate: entra Ian Subiabre por Tomás Galván.
19' 2T: Cambio en River Plate
Cambio en River Plate: entra Maximiliano Salas por Facundo Colidio.
19' 2T: Falta de San Lorenzo
Falta de Nicolás Tripichio (San Lorenzo) a Lautaro Rivero (River Plate).
18' 2T: Falta de River Plate
Falta de Facundo Colidio (River Plate) a Ezequiel Herrera (San Lorenzo).
15' 2T: Falta de San Lorenzo
Falta de Ignacio Perruzzi (San Lorenzo) a Marcos Acuña (River Plate).
12' 2T: Tiro al arco de River Plate
Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
12' 2T: Falta de San Lorenzo
Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.
9' 2T: Gol de River Plate
¡GOL de River Plate! Marcos Acuña concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de Juan Fernando Quintero.
El gol de Marcos Acuña para River frente a San Lorenzo (1-1)20:07
7' 2T: Tiro al arco de River Plate
Juan Fernando Quintero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
6' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
6' 2T: Córner para San Lorenzo
Tiro de esquina para San Lorenzo. Lo va a ejecutar Juan Rattalino.
6' 2T: Despeje de River Plate
Santiago Beltrán (River Plate) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
5' 2T: Tiro al arco de San Lorenzo
Tiro de Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) rechazado por Santiago Beltrán (River Plate).
5' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
3' 2T: Tiro al arco de River Plate
Facundo Colidio (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
2' 2T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Mathías De Ritis para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
2' 2T: Falta de San Lorenzo
Falta de Mathías De Ritis (San Lorenzo) a Juan Fernando Quintero (River Plate).
0' 2T: Cambio en River Plate
Cambio en River Plate: entra Juan Fernando Quintero por Maximiliano Meza.
Comenzó el segundo tiempo entre River Plate y San Lorenzo
Comienza el segundo tiempo. River Plate y San Lorenzo ya juegan otra vez.
Terminó el primer tiempo entre River Plate y San Lorenzo
Final del primer tiempo. River Plate y San Lorenzo se van al descanso.
48' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Juan Rattalino para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
47' 1T: Tiro al arco de River Plate
Tomás Galván (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
43' 1T: Falta de River Plate
Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Juan Rattalino (San Lorenzo).
43' 1T: Tiro al arco de River Plate
Lautaro Rivero (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
43' 1T: Córner para River Plate
Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Maximiliano Meza.
42' 1T: Despeje de San Lorenzo
Jhohan Romaña (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
41' 1T: Tiro al arco de River Plate
Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
41' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Lautaro Montenegro para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
41' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
40' 1T: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Maximiliano Meza.
39' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
39' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Nicolás Tripichio para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
36' 1T: Gol de San Lorenzo
¡GOL de San Lorenzo! Rodrigo Auzmendi aparece solo por arriba y define de cabeza ante Santiago Beltrán.
32' 1T: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Facundo Colidio (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
32' 1T: Tiro al arco de River Plate
Marcos Acuña (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
27' 1T: Tarjeta roja para Matías Reali
Matías Reali es expulsado por una acción de juego brusco grave y queda fuera del partido.
27' 1T: Falta de San Lorenzo
Falta de Matías Reali (San Lorenzo) a Tomás Galván (River Plate).
26' 1T: Falta de River Plate
Falta de Sebastián Driussi (River Plate) a Orlando Gill (San Lorenzo).
26' 1T: Córner para River Plate
Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Marcos Acuña.
26' 1T: Despeje de San Lorenzo
Orlando Gill (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
25' 1T: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Fausto Vera (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
21' 1T: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Marcos Acuña.
21' 1T: Tiro al arco de River Plate
Sebastián Driussi (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
20' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Aníbal Moreno para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
20' 1T: Falta de River Plate
Falta de Maximiliano Meza (River Plate) a Lautaro Montenegro (San Lorenzo).
18' 1T: Tiro al arco de San Lorenzo
Juan Rattalino (San Lorenzo) pateó al arco y la tiró afuera.
15' 1T: Falta de River Plate
Falta de Aníbal Moreno (River Plate) a Matías Reali (San Lorenzo).
14' 1T: Tiro al arco de River Plate
Tiro de Facundo Colidio (River Plate) rechazado por Orlando Gill (San Lorenzo).
14' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Jhohan Romaña para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
14' 1T: Despeje de San Lorenzo
Apareció Rodrigo Auzmendi para despejar la pelota y darle tranquilidad a San Lorenzo.
14' 1T: Córner para River Plate
Tiro de esquina para River Plate. Lo va a ejecutar Marcos Acuña.
14' 1T: Despeje de San Lorenzo
Manuel Insaurralde (San Lorenzo) despejó al córner y habrá tiro de esquina.
12' 1T: Tarjeta amarilla para Ezequiel Herrera
El árbitro Sebastián Zunino amonesta a Ezequiel Herrera de San Lorenzo por sujetar a un rival.
12' 1T: Falta de San Lorenzo
Falta de Ezequiel Herrera (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).
12' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Lautaro Rivero para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
12' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Lucas Martínez Quarta para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
10' 1T: Tiro al arco de River Plate
Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
9' 1T: Despeje de River Plate
Apareció Santiago Beltrán para despejar la pelota y darle tranquilidad a River Plate.
8' 1T: Tiro al arco de River Plate
Fausto Vera (River Plate) pateó al arco y la tiró afuera.
6' 1T: Fuera de lugar para River Plate
¡Offside de River Plate! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Sebastián Driussi.
3' 1T: Falta de San Lorenzo
Falta de Jhohan Romaña (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).
1' 1T: Falta de San Lorenzo
Falta de Ezequiel Herrera (San Lorenzo) a Facundo Colidio (River Plate).
Comenzó el partido entre River Plate y San Lorenzo
¡Comenzó el partido! River Plate y San Lorenzo ya juegan en el estadio River Camp, con arbitraje de Sebastián Zunino.
Formación de River Plate confirmada
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (29) Gonzalo Montiel
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (13) Lautaro Rivero
- (21) Marcos Acuña
- (6) Aníbal Moreno
- (15) Fausto Vera
- (26) Tomás Galván
- (8) Maximiliano Meza
- (11) Facundo Colidio
- (9) Sebastián Driussi
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (16) Fabricio Bustos
- (18) Matías Viña
- (20) Germán Pezzella
- (31) Facundo González
- (10) Juan Fernando Quintero
- (19) Kendry Páez
- (34) Giuliano Galoppo
- (7) Maximiliano Salas
- (38) Ian Subiabre
- (44) Joaquín Freitas
Entrenador: Eduardo Coudet
Formación de San Lorenzo confirmada
Titulares
- (12) Orlando Gill
- (32) Ezequiel Herrera
- (4) Jhohan Romaña
- (55) Lautaro Montenegro
- (24) Nicolás Tripichio
- (8) Manuel Insaurralde
- (13) Juan Rattalino
- (6) Mathías De Ritis
- (11) Matías Reali
- (29) Rodrigo Auzmendi
- (28) Nahuel Barrios
Suplentes
- (25) José Devecchi
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (34) Fabricio López
- (35) Alejo Cordoba
- (5) Ignacio Perruzzi
- (10) Facundo Gulli
- (26) Gonzalo Abrego
- (14) Agustín Ladstatter
- (16) Guzmán Corujo
- (17) Gregorio Rodríguez
- (18) Diego Herazo
- (44) Matías Hernández
Entrenador: Gustavo Álvarez