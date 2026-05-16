Liga Paranaense: Sportivo Urquiza festejó en barrio Pirola y hundió a Peñarol.

Con gol de Rodrigo Carreras, Sportivo Urquiza ganó 1 a 0 en el Aníbal Giusti por la sexta fecha de la Liga Paranaense. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores.

Sportivo Urquiza derrotó este sábado a Peñarol como visitante por la sexta fecha de la Liga Paranaense. El único tanto lo convirtió Rodrigo Carreras a los 42 minutos del primer tiempo. El duelo, disputado en el estadio Aníbal Giusti y arbitrado por Maximiliano Durán, terminó con dos expulsados y dejó al ganador con 12 puntos.

El único gol de la tarde lo marcó Rodrigo Carreras, luego de capturar un rebote dentro del área tras un tiro libre que había pegado en el travesaño.

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Durante la etapa inicial, Sportivo fue el equipo que más propuso desde el juego asociado, mientras que el local abusó del pelotazo y apostó principalmente a la pelota parada. Peñarol tuvo una de las chances más claras con un envío detenido que sorprendió al arquero rival y se fue apenas por encima del travesaño.

La apertura del marcador llegó sobre el cierre de la primera mitad. Tras una infracción cerca del área, Osvaldo Rodríguez ejecutó el tiro libre, la pelota impactó en el travesaño y Carreras apareció de cabeza para empujarla a la red.

Segundo tiempo

En el complemento, el partido cambió rápidamente. A los dos minutos fue expulsado el propio Carreras por tumultos, situación que le permitió a Peñarol adelantarse en el campo y tomar protagonismo.

Sin embargo, cuando el local atravesaba su mejor momento, también se quedó con un jugador menos por la expulsión de Tobías Moyano a los 16 minutos del segundo tiempo, tras una dura infracción.

Peñarol insistió hasta el final y generó situaciones claras, especialmente a través de pelotas detenidas, pero no logró vulnerar la resistencia de Sportivo, que también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja.

Con este resultado, Sportivo Urquiza alcanzó las 12 unidades en el certamen, mientras que Peñarol quedó relegado con apenas cuatro puntos.