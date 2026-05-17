El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

Cada cuatro años, el álbum del Mundial reactiva escenas cotidianas que mezclan infancia, memoria y una necesidad de volver a encontrarse

Hay un momento exacto en el que empieza el Mundial mucho antes del primer partido. No ocurre dentro de una cancha ni durante el sorteo de grupos. Sucede frente a un kiosco, cuando alguien pregunta si ya llegó el álbum y apoya sobre el mostrador un puñado de sobres todavía cerrados.

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La ansiedad de romper el papel con cuidado. El sonido de las figuritas al deslizarse entre los dedos. La ilusión de encontrar una difícil. El reflejo automático de ordenar las repetidas sobre una mesa. El impulso casi infantil de mostrarle a otro qué jugador salió.

La fiebre mundialista

Cada cuatro años, el álbum del Mundial vuelve a activar una escena que atraviesa generaciones y transforma espacios cotidianos en pequeños puntos de encuentro. Escuelas, plazas, oficinas, grupos de WhatsApp y hasta reuniones familiares empiezan a girar alrededor de figuritas, equipos incompletos y jugadores difíciles de conseguir.

Lejos de ser solamente un objeto vinculado al fútbol, el álbum se convirtió hace tiempo en un fenómeno cultural que mezcla memoria, ansiedad, colección, pertenencia y nostalgia.

En los kioscos, la postal vuelve a repetirse apenas aparece la nueva edición. Chicos mirando sobres detrás del vidrio, preguntando precios, haciendo cuentas para comprar uno más. Padres que inicialmente aseguran que el álbum “es para los hijos”, aunque terminan sentados en la mesa separando repetidas con el mismo entusiasmo que décadas atrás.

También están los adultos que vuelven a sentir algo parecido a la infancia cuando sostienen el primer paquete cerrado. Muchos recuerdan exactamente dónde completaron su primer álbum, cuál fue la figurita imposible de algún Mundial anterior o qué jugador les faltó para terminar una página. Porque el álbum no solamente guarda futbolistas. Guarda épocas.

Hay personas que asocian un Mundial a una escuela primaria, a una canción, a un televisor prendido en el comedor familiar o a tardes enteras intercambiando figuritas en un recreo.

Messi figurita

La ceremonia de abrir sobres parece resistir incluso en tiempos atravesados por pantallas y consumos digitales inmediatos. En una época donde gran parte del contenido dura apenas segundos, el álbum propone algo distinto: esperar, buscar, intercambiar y completar.

La figurita difícil sigue siendo parte fundamental de esa experiencia. Siempre existe una que parece imposible. El jugador que nadie tiene. El escudo que nunca aparece. La repetida que se acumula diez veces mientras falta una sola para completar el equipo.

Y ahí nace otra parte del fenómeno: el intercambio.

En las escuelas aparecen círculos de chicos sentados en el piso revisando pilas de repetidas. Las redes sociales se llenan de grupos para cambiar figuritas y organizar encuentros. El álbum genera conversación entre desconocidos.

Un chico puede acercarse a otro solamente para preguntar si tiene una repetida. Un adulto puede volver a hablar con un vecino gracias a una figurita difícil. El Mundial encuentra ahí una de sus expresiones culturales más fuertes: la posibilidad de crear comunidad alrededor de un ritual compartido.

La pasión vuelve

También hay algo emocional en esa obsesión colectiva que reaparece cada cuatro años. Muchos adultos encuentran en el álbum una manera de reencontrarse con una parte más simple de la vida. Volver a entusiasmarse por algo pequeño. Esperar un sobre. Completar una página. Sentir satisfacción cuando finalmente aparece el jugador buscado.

La escena se repite en miles de hogares: chicos pegando figuritas mientras alguien más grande explica cómo hacía lo mismo hace treinta años. En ese gesto mínimo aparece una transmisión cultural silenciosa que atraviesa generaciones.

En muchos casos, el álbum también se convierte en una excusa para compartir tiempo. Hay padres que vuelven a sentarse en el piso con sus hijos para ordenar repetidas, abuelos que recuerdan jugadores de otros Mundiales y familias que transforman la búsqueda de figuritas en una rutina cotidiana. El intercambio ya no pasa solamente por conseguir la que falta: también aparecen historias, anécdotas y recuerdos que vuelven a circular alrededor de una mesa.

El Mundial, entonces, deja de ser solamente fútbol. Se transforma en canciones, banderas colgadas en balcones, cábalas, reuniones, horarios modificados y álbumes abiertos sobre la mesa. El fútbol funciona como punto de partida para algo más amplio: una experiencia colectiva que logra unir edades, rutinas y recuerdos.

Quizás por eso el álbum sigue conservando una fuerza difícil de explicar. Porque detrás de cada figurita no hay únicamente un jugador o un escudo. Hay una emoción compartida. Una memoria afectiva. Una excusa para encontrarse con otros.

Y también una pequeña sensación que nunca desaparece, sin importar la edad: la felicidad intacta de abrir un sobre nuevo y creer, aunque sea por unos segundos, que esta vez sí puede aparecer la difícil.