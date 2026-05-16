Impulsan dos proyectos de ley y la creación de una federación de newcom propia para ordenar la disciplina en Entre Ríos.

El newcom atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia en Entre Ríos. La disciplina, que en los últimos años se expandió de manera exponencial en toda la provincia, comenzó a dar pasos concretos para obtener reconocimiento institucional y respaldo legal. Actualmente existen dos proyectos de ley que buscan declarar al newcom como actividad física y deportiva provincial, mientras en paralelo avanza el armado de la futura Federación Entrerriana de newcom.

En diálogo con UNO , César Jamardo, entrenador de la disciplina en Unión Árabe, analizó el presente de la actividad, valoró la aparición de los proyectos legislativos y expuso la necesidad de que el newcom tenga una estructura propia, independiente y pensada específicamente para sus practicantes. “Es un gran avance pretender declararlo como deporte al newcom porque eso le va a dar más independencia”, sostuvo. Y agregó: “Hoy el newcom creció muchísimo y necesita una organización que atienda sus necesidades reales”.

Actualmente, los proyectos fueron presentados por la senadora Patricia Díaz y por el diputado Rubén Rastelli. Ambos apuntan a reconocer oficialmente al newcom dentro de la provincia y a incorporarlo dentro de las políticas deportivas provinciales.

newcom 1 Entre Ríos avanza hacia el reconocimiento oficial del newcom

La iniciativa impulsada por Díaz propone declarar al newcom como actividad física y deporte provincial en todas sus modalidades (recreativa, formativa y competitiva) con especial énfasis en personas adultas y adultas mayores. Además, establece a la Secretaría de Deportes como autoridad de aplicación y contempla capacitaciones, programas de promoción, asistencia a clubes, organización de competencias y la creación de la Semana Provincial del Newcom.

Por su parte, el proyecto presentado por Rastelli también apunta al reconocimiento oficial de la disciplina y busca incluirla dentro de los beneficios previstos en la Ley Provincial del Deporte. Entre otros puntos, plantea fomentar la capacitación de entrenadores y árbitros, además de impulsar la participación de equipos entrerrianos en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Más allá de las diferencias de enfoque, ambos proyectos coinciden en un punto central: reconocer institucionalmente una disciplina que dejó de ser una actividad aislada para convertirse en un verdadero fenómeno social y deportivo.

“El newcom ya no es algo puntual. Hoy tenés equipos en toda la provincia, incluso en los pueblos más chicos. Eso es sumamente importante porque cambia el paradigma del adulto mayor”, remarcó Jamardo.

El newcom busca independizarse

Uno de los ejes principales que atraviesa el debate es la relación histórica entre el newcom y el vóley. Según explicó Jamardo, el deporte fue incorporado inicialmente dentro de la estructura de la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA) debido a las similitudes reglamentarias con el vóley tradicional. Sin embargo, sostiene que el crecimiento de la disciplina terminó exponiendo limitaciones organizativas y estructurales. “El newcom es un deporte en sí mismo. No es un vóley adaptado como muchas veces se dice. Tiene identidad propia y necesita una estructura propia”, afirmó.

Jamardo explicó que gran parte de los jugadores y equipos que practican newcom actualmente no forman parte de FEVA y que muchas veces la disciplina queda relegada dentro de la estructura del vóley tradicional. “Hoy se desconoce por completo el número de jugadores existentes en la provincia. Esto habla de una falta de conocimiento y trabajo en el territorio. Esta misma situación se replica a nivel nacional dentro de la organización que administra el deporte. Eso habla de una invisibilidad total del newcom”, señaló.

Además, cuestionó que la actividad esté centrada casi exclusivamente en la organización de torneos y competencias sin atender otras necesidades vinculadas a quienes practican la disciplina. “El newcom atraviesa mucho más que lo deportivo. Hablamos de salud, integración social, calidad de vida y envejecimiento activo”, expresó.

Crecimiento

La expansión del newcom en Entre Ríos fue una de las grandes transformaciones deportivas y sociales de los últimos años. La disciplina se consolidó especialmente entre adultos mayores, aunque actualmente también tiene desarrollo en categorías recreativas, competitivas e incluso escolares. “El newcom nace como una actividad recreativa para adultos mayores porque no tiene impacto físico como el vóley tradicional. Pero con el tiempo empezó a crecer y hoy tiene distintas ramas”, explicó Jamardo.

En ese sentido, detalló que actualmente la disciplina posee tres grandes sectores: el recreativo, el competitivo y el infantojuvenil. Incluso, en Entre Ríos el newcom ya forma parte de propuestas educativas como instancia previa al aprendizaje del vóley dentro de algunas escuelas. “Hoy está en la currícula educativa como deporte previo al vóley en algunos niveles escolares”, comentó.

El crecimiento también puede observarse en la cantidad de ligas y equipos distribuidos a lo largo del territorio entrerriano. Existen competencias organizadas en Paraná, la Costa del Paraná, Concepción del Uruguay y distintos puntos de la provincia, con decenas de equipos participando regularmente. “La Liga Paranaense tiene cerca de 60 equipos y la Liga Costa del Paraná supera los 70. Estamos hablando de miles de personas practicando newcom”, remarcó.

Una necesidad

En paralelo al debate legislativo, dirigentes y referentes de distintos puntos de Entre Ríos avanzan en el proyecto de conformación de la Federación Entrerriana de Newcom. La mesa de trabajo está integrada por representantes de diferentes localidades y clubes de la provincia: Viviana, de Victoria; Álvaro Yanelli, de La Paz; Silvia Pivas, de Concepción del Uruguay; Amílcar Uzman, de Paraná Campaña; Andrea Benítez, de Chajarí; y Carlos Herrero, de Paraná.

Según explicó Jamardo, uno de los objetivos principales es darle un marco legal y organizativo a las ligas y equipos que actualmente funcionan sin estructuras formales. “Hay muchas ligas en la provincia que no están constituidas legalmente. Los practicantes son adultos mayores y debemos dar garantías de seguridad para practicar el deporte”, cerró el entrenador.