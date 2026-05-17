El INCAA impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a Annecy 2026

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) abrió la convocatoria para que productoras argentinas integren la misión oficial

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) abrió la convocatoria para que productoras argentinas integren la misión oficial que participará del MIFA 2026 (Marché International du Film d’Animation), el mercado de animación más importante del mundo, que se desarrollará del 23 al 26 de junio en Annecy, Francia.

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La propuesta representa una oportunidad estratégica para la industria audiovisual nacional, ya que permitirá que estudios, productoras y empresas locales presenten proyectos, capacidades técnicas y servicios creativos ante referentes internacionales del sector. El mercado reúne cada año a plataformas, distribuidoras, broadcasters, estudios de animación e inversores de distintos países, convirtiéndose en uno de los principales espacios de generación de acuerdos y vínculos comerciales para la actividad.

La participación argentina será coordinada por el INCAA junto a la Secretaría de Cultura de la Nación, PromArgentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de una política orientada a fortalecer la presencia internacional del sector audiovisual argentino y ampliar las posibilidades de exportación de contenidos y talento creativo.

Dentro del mercado, Argentina contará con un meeting point institucional propio, un espacio especialmente destinado a que las productoras puedan promocionar proyectos de animación, establecer contactos profesionales y mantener reuniones de trabajo con potenciales socios estratégicos, compradores e inversores internacionales.

Desde el sector audiovisual destacan que este tipo de encuentros resulta fundamental para impulsar la internacionalización de proyectos nacionales, especialmente en un contexto donde la industria de la animación creció de manera sostenida en plataformas digitales, videojuegos, contenidos infantiles y producciones audiovisuales para streaming.

Además de funcionar como organismo de promoción y regulación de la actividad cinematográfica nacional, el INCAA mantiene desde hace años una presencia activa en mercados y festivales internacionales con el objetivo de generar oportunidades para productores, realizadores y empresas argentinas. La participación en Annecy forma parte de esa estrategia de posicionamiento internacional de la producción audiovisual local.

Las empresas interesadas podrán incorporarse a la delegación argentina mediante una inscripción coordinada por PromArgentina. Quienes resulten seleccionadas contarán con asistencia previa y acompañamiento durante el evento, además del respaldo institucional vinculado a la estrategia Marca País Argentina.

La convocatoria ya se encuentra abierta y contempla un costo de participación de 650 dólares por puesto de trabajo. Para acceder a más información sobre requisitos e inscripción, las personas interesadas podrán consultar el sitio oficial del INCAA.